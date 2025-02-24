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    用路人注意！228連假交管出爐 來彰化這樣走最順

    228連假要來了，每逢連假國道1號彰化路段塞車已是日常，彰化警方建議用路人改走替代道路，避開易塞車的雷區。（資料照）

    228連假要來了，每逢連假國道1號彰化路段塞車已是日常，彰化警方建議用路人改走替代道路，避開易塞車的雷區。（資料照）

    2025/02/24 11:37

    〔記者張聰秋／彰化報導〕這星期五開始，就是3天的228連假！想開車返鄉或出遊的朋友，請注意交通管制資訊，避免塞車影響行程。彰化縣警局交通隊表示，2月28日至3月2日連假期間，將加派警力執行交通疏導，確保交通順暢，並針對重要道路及風景區規劃替代道路建議。

    因應返鄉及旅遊車潮，國道1號埔鹽系統交流道將封閉，2月28日、3月1日每天清晨5點至中午12點封閉南下匝道，3月1日、2日每天中午12點到晚上9點封閉北上匝道，警方提醒用路人改走鄰近交流道上國道，替代道路建議台76線欲轉國道高速公路南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道。

    台76線欲轉國道高速公路北上，可由台76線員林交流道→台1線（中山路）→中央路→台19線（新平路）→國道1號彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

    連假期間，國道1號彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，成了塞車雷區。警方提醒用路人避開易壅塞路段，替代道路建議員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國道1號。

    彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。

    鹿港地區民眾改道行駛縣144線（員大排道路），選擇改走台61線西濱快速公路。

    因應大量遊客湧入，天后宮周邊將彈性管制車輛進入，建議停車後改騎MOOVO共享電動自行車遊覽鹿港。外縣市遊客由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港鎮。

    警方提醒用路人，連假期間行車前應注意車輛檢查，行駛途中切勿疲勞駕駛，沿路隨時監看CMS電子看板、收聽警廣，掌握最新交通資訊及路況，開心出遊，平安回家。

    228連假，國道1號埔鹽系統交流道2月28日、3月1日每天清晨5點至中午12點將封閉南下匝道，用路人改走替代道路從其他交流道上國道。（圖由彰化縣警察局提供）

    228連假，國道1號埔鹽系統交流道2月28日、3月1日每天清晨5點至中午12點將封閉南下匝道，用路人改走替代道路從其他交流道上國道。（圖由彰化縣警察局提供）

    228連假，國道1號埔鹽系統交流道3月1日、2日每天中午12點到晚上9點將封閉北上匝道，用路人改走替代道路從其他交流道上國道。（圖由彰化縣警察局提供）

    228連假，國道1號埔鹽系統交流道3月1日、2日每天中午12點到晚上9點將封閉北上匝道，用路人改走替代道路從其他交流道上國道。（圖由彰化縣警察局提供）

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