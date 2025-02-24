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    教育部攜手成大AI管理營養午餐熱騰騰送達 24萬名偏鄉童受惠

    教育部攜手成大AI管理營養午餐「熱騰騰」，24萬名偏鄉童受惠。圖為使用「起鍋溫感器」測量起鍋溫度，使用運送感測器管控熟食運輸溫度，使食安更有保障。（教育部提供）

    教育部攜手成大AI管理營養午餐「熱騰騰」，24萬名偏鄉童受惠。圖為使用「起鍋溫感器」測量起鍋溫度，使用運送感測器管控熟食運輸溫度，使食安更有保障。（教育部提供）

    2025/02/24 11:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕開學後寒流仍一波接著一波，能確保熱食送達顯得更加重要。教育部攜手國立成功大學，透過全程GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，讓熱騰騰午餐可以準時送達學校，提供偏鄉學童享用溫熱可口的午餐，今（114）年規劃新增學校端操作之警示畫面，提醒第一線人員及時修正，保障食品安全，全國已有21縣市使用「中央廚房食材與熟食配送系統」，約有1300校、24萬名偏鄉學生受惠。

    教育部國教署組長葉信村說明，教育部與國立成功大學人工智能數位轉型研究中心密切合作，「中央廚房食材及熟食配送管理系統」以創新設計、智慧開發物聯網溫度感測器與即時數據傳輸和管理系統，鏈結中央廚房供餐作業流程。

    學校午餐每道菜在起鍋前皆使用「起鍋溫感器」量測食物中心溫度須超過70℃，確保達到衛福部食安標準溫度，再進行後續的配膳；配膳後，再透過運送溫感器持續量測與紀錄餐盒內溫度，直到將熟食配送到受供餐學校為止。

    葉信村表示，國教署每天檢視各縣市中央廚房溫度感測及數據上傳執行情形，力求各校均能確實完成有效數據上傳，也請地方政府午餐輔導團與學校建立橋樑，協助學校操作並改善使用問題，另為確保溫度監控能迅速反應異常情況，今年規劃新增學校端操作之警示畫面，提醒第一線人員及時修正，保障食品安全。

    「中央廚房食材及熟食配送管理系統」已蒐集起鍋溫度、起鍋時間、運送溫度、抵達溫度及學校供餐人數等數據，有效分析餐食烹煮溫降狀況，優化製餐流程，更準確提供實務烹飪需求、檢視烹調順序。葉信村表示，教育部將持續推展該系統，讓學校午餐無畏寒冬低溫，校園熟食運輸持恆送暖，為更多學童健康把關。

    教育部攜手成大AI管理營養午餐「熱騰騰」，24萬名偏鄉童受惠。圖為透過手機APP程式，有效管理智慧溫度感測器，增加行政效率。（教育部提供）

    教育部攜手成大AI管理營養午餐「熱騰騰」，24萬名偏鄉童受惠。圖為透過手機APP程式，有效管理智慧溫度感測器，增加行政效率。（教育部提供）

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