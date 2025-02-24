桃園小六生持刀追同學家長控校方處理不當 教育局回應了

桃園市某國小6年級發生特殊生持刀追逐、同學事件，且該生突發狀況多，多位家長控訴學校處理不當、刻意隱瞞，已危害到其他學生的安全。示意圖。（資料照）

2025/02/24 11:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某國小6年級發生特殊生持刀追逐、同學事件，且該生突發狀況多，多位家長控訴學校處理不當、刻意隱瞞，已危害到其他學生的安全；桃市府教育局表示，去年底事件發生後，該生安排於個別教室上課，開學後仍維持單獨上課模式，校方與家長將持續開會討論該生漸進式回歸原班期上課期程及模式，並會與班級家長確認後才實施。

多位家長控訴，去年12月底學校安排拍攝團體畢業照，因先拍攝教職員，導師暫時離開教室30分鐘，該名特殊生疑因向同學借東西不成，情緒失控猛踹對方並扯下切割膠帶的刀片，企圖要抵住同學脖子，同學趕緊閃避，其他同學見狀也紛紛走避，事後導師透過班級群組告知家長事發狀況，家長追問校方後續處置，校方指回憶沒人受傷、沒那麼嚴重等，教育局也不當一回事，逼得家長找上立委萬美玲陳情，處理速度才加快。

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校方雖然召開座談會，但說法仍是漏洞百出，而該生從中年級狀況就很多，是學校的頭痛人物，連導師帶班壓力都很大，要求校方、教育局重視此案，等發生憾事已來不及。

教育局回應，事件發生在去年12月24日，該名特殊生因與同學發生衝突而持美工刀追趕同學，導師見狀即刻阻止，並通知相關行政人員立即處理，學校於同日進行校安通報，當天輔導室也進入班級實施心理輔導，學校並依據「教師輔導與管教學辦法」規定責成學生家長帶回學生並在家輔導管教5日，去年12月30日返校後，經家長同意安排於個別教室，由特教助理員陪同以視訊方式上課，暫時不得靠近該班，以避免再次衝突。

教育局表示，寒假前、今年1月14日學校曾召開個案會議，由校長、導師、學校各處室主任、教育局人員、特教輔導團代表、情支中心主任、該名特殊生家長、普通學生家長代表等共同參與討論，提出後續處理建議，寒假結束後，該生仍維持單獨上課模式，校方再次召開個案會議，討論其漸進式回歸原班級上課的期程及配套措施，未來也將和班級家長確認後才實施。

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