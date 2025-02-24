區塊鏈大師Gavin Wood首度來台 台科大演講運算新革命

區塊鏈大師 Gavin Wood首度來台，近日在台科大演講運算新革命。（台科大提供）

2025/02/24 11:09

〔記者林曉雲／台北報導〕區塊鏈大師、以太坊（Ethereum）及波卡鏈（Polkadot）共同創辦人Gavin Wood近期在全球巡迴演講，近日首度來台赴國立台灣科技大學演講，分享他所開發的JAM（Join-Accumulate Machine）技術，吸引逾百位對區塊鏈有興趣的學生及校外人士參加，共同探討區塊鏈的最新技術與未來趨勢。

Gavin Wood在演講中說明JAM技術的設計理念、特色及未來發展，他指出，在區塊鏈技術的發展歷程中，比特幣（Bitcoin）引入去中心化的分散式帳本，使得點對點交易成為可能，而以太坊創建了智慧合約，讓區塊鏈平台能夠支持去中心化應用（DApp），波卡鏈則進一步強調不同區塊鏈之間的跨鏈交易安全性與互操作性；而隨著 Polkadot 2.0發展，JAM技術作為其核心組件之一，提出創新的計算架構，JAM的概念是透過區塊鏈技術將分散的計算資源整合，形成一台大規模的虛擬計算機，使得去中心化應用能夠以更高效、更靈活的方式運行，也更容易被使用、開發和擴展。

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此外，Gavin Wood表示，JAM採用非同步計算機制，大幅提升系統彈性，並使LLM（大型語言模型，Large Language Model）等高運算需求的AI服務在去中心化環境中得以實現，為Web3技術發展開闢全新的可能性，建立更高效能的雲端計算平台。

台科大區塊鏈研究社成員鍾玄祐在Jam Implementer’s Prize 群組與Gavin Wood取得聯繫，並主動詢問將台灣納入巡迴演講行程意願，由於Gavin Wood 團隊對台科大區塊鏈研究社在技術領域與區塊鏈教育表示高度肯定，進而積極展開合作討論，後續在社長劉竑毅與王立翔多次會議確認後，順利敲定這場演講。台科大校長顏家鈺表示，Gavin Wood在台科大演講是相當難得的機會，藉此機會可更深入了解區塊鏈世界的技術核心與未來發展。

區塊鏈大師Gavin Wood（左一）首度來台，近日在台科大演講運算新革命。（台科大提供）

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