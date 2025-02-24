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    急診爆滿醫界求救 行政院緊急開會因應

    大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救，行政院今天緊急開會因應。（資料照）

    大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救，行政院今天緊急開會因應。（資料照）

    2025/02/24 10:51

    〔記者鍾麗華／台北報導〕大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護大規模離職。行政院發言人李慧芝今（24）日表示，行政院長卓榮泰上午已請衛福部針對相關整備情形進行報告。

    李慧芝轉述，卓揆首先感謝在春節連假期間守護民眾健康的醫護人員，尤其是在流感季當中，包括腹瀉以及重症等併發症狀就診人數及確定病例，今年是過去9年間的數倍之多，特別感謝第一線醫護人員的辛勞。

    衛福部於會中表示，持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制，此外近日有部分醫療院所進行院內調度，舒緩急診壅塞，卓揆請衛福部對外說明政府因應及整備情形，對於已緩解急診壅塞情形的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行，以有效解決目前的狀況。

    今日與會人員包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮、李慧芝，以及衛福部長邱泰源、次長林靜儀、醫事司長劉越萍、疾病管制署副署長羅一鈞。

    大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救。（資料照）

    大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救。（資料照）

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