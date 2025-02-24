為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「高雄熊」熱氣球紅到出國比賽 泰國熱氣球節浪漫升空

    高雄熊熱氣球（中）參加泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」。（高市觀光局提供）

    高雄熊熱氣球（中）參加泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」。（高市觀光局提供）

    2025/02/24 10:45

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市第一顆IP造型熱氣球-高雄熊熱氣球，首度飛向國際！2月中旬參加2025泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」，與13國、22顆熱氣球齊聚一堂，讓高雄的城市魅力翱翔國際。

    「高雄熊」是高雄市吉祥物與觀光大使，去年拿下台灣最受歡迎最夯的吉祥物、網路聲量第一。為持續加強高雄國際觀光、拓展城市IP經濟，高市觀光局委託全球知名熱氣球製造商Ultramagic，將「高雄熊」打造成高達28.3公尺、體積3400立方公尺，最多可乘載1173公斤的3D造型熱氣球。

    高雄熊熱氣球以熊熊可愛的笑臉，象徵高雄的陽光與溫暖，搭配展開雙臂、擁抱愛心的設計，象徵著高雄對來自世界各地遊客旅人的熱情友好與歡迎；熊熊球體上更印製Kaohsiung Love和TAIWAN字樣。

    高市觀光局長高閔琳指出，超吸睛的高雄熊造型熱氣球，去年首度於愛河亮相，成功吸引參觀人潮、創造全國IP最高聲量；今年更進一步參加2月中旬舉辦的泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」（Singha International Balloon Fiesta），與來自13個國家、22顆熱氣球齊聚一堂，推廣高雄國際觀光。

    高閔琳說明，高雄熊熱氣球無論在球體展示、夜間光雕、搭乘熱氣球飛行、熱氣球技術挑戰賽等，都成功引起泰國現場遊客爭搶拍照，成為最受矚目的熱氣球；主辦單位特別介紹航空登記號碼為「B-94520」的高雄熊熱氣球，中文諧音有「就是我愛你」意涵，吸引當地15對情侶合影並體驗搭乘。

    高市觀光局表示，高雄去年吸引6794萬名觀光客到訪，整體遊客人次相較2023年成長11.8%，相較疫情前2019年大幅增長97.6%。其中國際觀光客增加至136萬人次，而住宿高雄的泰國旅客較2021年成長恢復約350%，約吸引近3萬名泰國人住宿高雄旅遊。

    觀光局強調，目前高雄與泰國除有「高雄-曼谷」航線，「高雄-清邁」航也於今年1月復飛，截至今年2月，飛往曼谷的每週單向航班共計25班，涵蓋華航、泰航、泰亞航及泰獅航等4家航空公司，飛往清邁每週1班，由泰獅航公司直飛，顯見泰國市場已快速復甦，未來將持續推動航班，提升高雄與泰國的旅遊便利性。

    高雄熊熱氣球（右）翱翔泰國上空。（觀光局提供）

    高雄熊熱氣球（右）翱翔泰國上空。（觀光局提供）

    泰國民眾爭相與高雄熊熱氣球合影。（觀光局提供）

    泰國民眾爭相與高雄熊熱氣球合影。（觀光局提供）

    航空登記號碼為「B-94520」的高雄熊熱氣球，中文諧音有「就是我愛你」意涵，吸引情侶搶拍。（觀光局提供）

    航空登記號碼為「B-94520」的高雄熊熱氣球，中文諧音有「就是我愛你」意涵，吸引情侶搶拍。（觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播