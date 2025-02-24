「高雄熊」熱氣球紅到出國比賽 泰國熱氣球節浪漫升空

高雄熊熱氣球（中）參加泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」。（高市觀光局提供）

2025/02/24 10:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市第一顆IP造型熱氣球-高雄熊熱氣球，首度飛向國際！2月中旬參加2025泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」，與13國、22顆熱氣球齊聚一堂，讓高雄的城市魅力翱翔國際。

「高雄熊」是高雄市吉祥物與觀光大使，去年拿下台灣最受歡迎最夯的吉祥物、網路聲量第一。為持續加強高雄國際觀光、拓展城市IP經濟，高市觀光局委託全球知名熱氣球製造商Ultramagic，將「高雄熊」打造成高達28.3公尺、體積3400立方公尺，最多可乘載1173公斤的3D造型熱氣球。

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高雄熊熱氣球以熊熊可愛的笑臉，象徵高雄的陽光與溫暖，搭配展開雙臂、擁抱愛心的設計，象徵著高雄對來自世界各地遊客旅人的熱情友好與歡迎；熊熊球體上更印製Kaohsiung Love和TAIWAN字樣。

高市觀光局長高閔琳指出，超吸睛的高雄熊造型熱氣球，去年首度於愛河亮相，成功吸引參觀人潮、創造全國IP最高聲量；今年更進一步參加2月中旬舉辦的泰國「清萊聖獅國際熱氣球節」（Singha International Balloon Fiesta），與來自13個國家、22顆熱氣球齊聚一堂，推廣高雄國際觀光。

高閔琳說明，高雄熊熱氣球無論在球體展示、夜間光雕、搭乘熱氣球飛行、熱氣球技術挑戰賽等，都成功引起泰國現場遊客爭搶拍照，成為最受矚目的熱氣球；主辦單位特別介紹航空登記號碼為「B-94520」的高雄熊熱氣球，中文諧音有「就是我愛你」意涵，吸引當地15對情侶合影並體驗搭乘。

高市觀光局表示，高雄去年吸引6794萬名觀光客到訪，整體遊客人次相較2023年成長11.8%，相較疫情前2019年大幅增長97.6%。其中國際觀光客增加至136萬人次，而住宿高雄的泰國旅客較2021年成長恢復約350%，約吸引近3萬名泰國人住宿高雄旅遊。

觀光局強調，目前高雄與泰國除有「高雄-曼谷」航線，「高雄-清邁」航也於今年1月復飛，截至今年2月，飛往曼谷的每週單向航班共計25班，涵蓋華航、泰航、泰亞航及泰獅航等4家航空公司，飛往清邁每週1班，由泰獅航公司直飛，顯見泰國市場已快速復甦，未來將持續推動航班，提升高雄與泰國的旅遊便利性。

高雄熊熱氣球（右）翱翔泰國上空。（觀光局提供）

泰國民眾爭相與高雄熊熱氣球合影。（觀光局提供）

航空登記號碼為「B-94520」的高雄熊熱氣球，中文諧音有「就是我愛你」意涵，吸引情侶搶拍。（觀光局提供）

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