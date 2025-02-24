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    新北要孵大巨蛋！ 劉和然談競爭優勢：不怕養不起

    新北市副市長劉和然（右）接受媒體人黃暐瀚廣播節目訪問，暢談新北大巨蛋議題。（翻攝自Youtube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

    新北市副市長劉和然（右）接受媒體人黃暐瀚廣播節目訪問，暢談新北大巨蛋議題。（翻攝自Youtube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

    2025/02/24 10:00

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府有意興建「新北大巨蛋」，日前公布6大潛力場址，引發外界關注，新北市副市長劉和然今天（24日）接受媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》表示，新北大巨蛋與北部縣市相鄰，有足夠人口紅利，不擔心養不起另一顆蛋，市府將於半年後深度評估1至2個最適合的地點，年底前正式公布選址結果。

    受訪談新北大巨蛋，劉和然表示，大台北地區擁有約1千萬人口，且新北與北部各縣市相鄰，有足夠的人口紅利，新北與台北大巨蛋之間存在競爭，但也可能形成相互拉抬的效應，不必擔心養不起另一顆蛋。他指出，職棒賽事眾多，各球團對大巨蛋需求量大，教練們向市府反映應該設置直達休息室的通道，新北大巨蛋是後期建設的場館，優勢在於參考前人的經驗。

    談到新北大巨蛋設址條件，劉和然指出，交通一定要便利，應有多元的交通模式支援，場館周邊腹地要廣大，以便規劃OUTLET、酒吧、電影院等商業設施，打造體育園區；市府將於半年後篩選出1至2個最適合的地點，並在年底前正式公布選址結果。

    劉和然說明，大巨蛋規劃時必須考慮未來10年的發展趨勢，選擇腹地廣大且有商業機能的地區，避免鄰近住宅區與工業區，而土地取得方式也須考量，比如土城看守所、淡海新市鎮二期用地須與中央政府協調，樹林大柑園、三峽麥仔園與樹林機五南側用地在新北市，板樹體育館則須拆掉重建。他提到，這6個地點都有捷運經過，大巨蛋完工前可順利通車。

    黃暐瀚關心新北大巨蛋落成後，未來會不會成為中華職棒隊伍富邦悍將的主場，劉和然回應，新場館落成後，4支職棒隊伍有望在兩個巨蛋比賽，參考台北大巨蛋的經驗，富邦悍將主場比例有望提升。

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