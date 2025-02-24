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    日光海島生活節2天湧入14萬人 遊客許願：明年再嗨一次

    日光海島生活節2天湧入14萬國內外朋友共襄盛舉。（行國處提供）

    日光海島生活節2天湧入14萬國內外朋友共襄盛舉。（行國處提供）

    2025/02/24 09:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄攜手美日菲泰，5國共同策畫的日光海島生活節，2天精彩活動共吸引14萬人到場，不少遊客許願「希望明年再嗨一次」。

    海島生活節由高市府首度攜手馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、泰國貿易經濟辦事處共同主辦，以「海島意象連結多國文化、展現共融精神」為主軸，涵蓋美食、文創、音樂、講座、互動攝影展及藤球體驗等豐富內容。

    高市府統計，兩天下來吸引14萬人到場，除大批台灣民眾、新住民與移工、美日菲泰等旅居高雄的國際友人，還有來自巴拉圭、印度、史瓦帝尼的朋友特別前往中央公園體驗。

    全程參與的越南新住民表示，很感謝台灣民眾對新住民的支持，很開心的在這裡一起生活。

    現場3個舞台匯集7國人氣卡司，菲裔爵士歌姬Roxanne Barcelo、美國爵士樂團Andy Jaffe Septet、泰國人氣天王James Alyn、台灣金曲歌手王若琳、排灣族歌手阿爆，加上印尼黑袍樂隊等多組移工、新住民音樂人團隊，讓熱情的歡呼聲響徹中央公園，為活動帶來滿滿高潮。

    160攤國際品牌市集，更讓參與民眾到處都能挖到寶，不少人形容走逛中央公園一圈，彷彿環遊世界一趟玩好玩滿。

    高市府特別感謝日月光、台灣福興文教基金會、奎爾特國際企業股份有限公司、iPASS一卡通、東聯互動、聯邦銀行、全家便利商店、高雄捷運公司等單位贊助，及所有參與民眾及合作夥伴支持，讓「日光海島生活節」圓滿成功，一起將高雄打造成全台灣最熱情友善的國際城市。

    日光海島生活節2天湧入14萬國內外朋友共襄盛舉。（行國處提供）

    日光海島生活節2天湧入14萬國內外朋友共襄盛舉。（行國處提供）

    日光海島生活節透過美食及音樂展現高雄多元共融精神，獲得國內外朋友熱烈迴響。（行國處提供）

    日光海島生活節透過美食及音樂展現高雄多元共融精神，獲得國內外朋友熱烈迴響。（行國處提供）

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