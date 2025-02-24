社口派出所「小小警察體驗營」限額40人 即起報名

「穿越古今，小小警察體驗營」限額40人，即日起開放報名。（圖由豐原警分局提供）

2025/02/24 09:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局將於3月16日下午2時30分至4時30分，在社口派出所舉辦「穿越古今，小小警察體驗營」，歡迎家長帶著孩子共學同樂，活動人數40人，以5至8歲孩童為主，除將讓孩子換上迷你版警察制服、親身體驗警察日常，還將帶領小朋友探索社口派出所的新舊共融建築，認識這座結合歷史與現代的警政地標。

豐原警分局表示，這項活動2月24日起至2月28日24時報名，並於3月5日公布抽籤結果，相關活動資訊及報名方式，公布在豐原警分局臉書專頁「豐原警好讚」！

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社口派出所擁有122年的榮歷史，其建築正立面中央入口處由羅馬柱、山型女兒牆及牛腿撐起水平雨庇的門廊，上方垂直飾條的牌樓，牆面面飾材為洗石子，並以仿磚砌分割方式，局部貼垂直長條的米黃色溝面磚（俗稱「十三溝」），具建築及歷史文化資產價值。隨著時代演進，派出所內部亦進行現代化改建，融入科技化設備，成為傳統與創新共存的代表性建築。這次體驗營特別安排「建築導覽」，讓孩子親自走進警察的工作場域，認識警察如何透過這座新舊交融的空間，執行維護治安的使命。

活動中，孩子們將穿上小小警察制服，並透過互動遊戲學習基本安全防範觀念，學會保護自己、避免受騙等，提升自我防護能力。此外，警察叔叔、姐姐將分享日常勤務的點滴，讓孩子們更加理解警察的辛勞與責任。

豐原警分局希望透過這次活動，讓孩子們在遊戲與體驗中學習，培養守法觀念與安全意識，也讓家長與社會大眾更加認識社口派出所這座融合歷史文化與現代警政的建築。

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