02/24各報重點新聞一覽

立法院新會期將於廿五日開議，身兼民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委到官邸烤肉聚會。（取自臉書）

2025/02/24 07:02

自由時報

談川普新政 賴：將衝擊視為機遇

立法院新會期將於廿五日開議，身兼民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委到官邸烤肉聚會。據轉述，賴總統談及國會運作、川普新政、對中關係三大面向，強調對美要將衝擊視為機遇，讓台灣持續做大；未來也會持續強化國防力量、經濟韌性及與民主同盟國家的合作。

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急診爆滿 醫界罕發文求救 邱泰源：先調整門急診住床比例

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大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護大規模離職。衛福部長邱泰源昨表示，會請醫院調整門急診住床比例、健保合理給付、加強宣導病人分流努力改善；衛福部今將再邀集醫界討論解方。

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主嫌謊稱日咖啡職人冠軍詐3千多萬 新埔前清潔隊長 淪吸金共犯判刑

桃園山錡公司負責人林永洋對外謊稱日本姓名是「小林永山」且是咖啡匠師、十四歲已獲全日本咖啡職人大賽冠軍，在中國有五億人民幣咖啡訂單，要到新竹縣新埔鎮契作咖啡，並以年息卅六％高利吸引外界投資，結果廿人受騙，投入資金共三千三百五十萬元，時任新埔鎮公所清潔隊長盧煥城與妻子也投入四百萬元，甚至讓兒子拜師學藝，自己也成為幫助犯，新竹地院依銀行法違法吸金罪判處林男徒刑四年半，與公司共被科罰金兩千兩百萬元，犯罪所得三一九四萬元沒收，盧男則判處一年十月。

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聯合報

缺病床…高雄1重症 聯繫10多家醫院才收治 不幸過世

一名重症患者日前被送至高雄某醫學中心急診，但院內加護病房滿床，無法收治，聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院，均無法後送，最後緊急送至遠在一五○公里外的成大附設醫院斗六分院，但患者仍因敗血症過世。

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紅到國外 阿里山林鐵 闖軌頻傳

中斷十五年的阿里山林業鐵路去年七月全線通車，剛通車半年就獲選紐約時報二○二五年全球最值得去的五十二個魅力景點。在國內外旅客大增的同時，卻也面臨運能不足、闖軌道區案件頻傳等兩大營運挑戰。

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中國時報

國人往外跑 外國客不來 觀光逆差899萬人次

台灣觀光逆差，無論是人次或金額皆不斷惡化。據交通部觀光署統計，2024年全年國人有1684.9萬人次出國，外國旅客卻只有785.7萬人次造訪台灣，相差899.2萬人次。若換算觀光產值，逆差約為新台幣6922億元，相當於台灣對大陸貿易順差的1.2倍。

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賴清德：視川普衝擊為機遇

立法院新會期25日開議，賴清德總統23日邀民進黨立委至總統官邸烤肉。對於美國總統川普新政，賴清德強調，台灣要把衝擊當作歷史的機遇，「把台灣做大，把台灣做好」。行政院長卓榮泰則說明新會期優先法案，並預告未來會提出總預算覆議案和《財劃法》後續救濟，請民進黨團全力支持，行政立法一起團結作戰。

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衛福部長邱泰源表示，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓急診壅塞獲得緩解。（記者林惠琴攝）

新埔鎮公所前清潔隊長盧煥城淪吸金共犯，新竹地院依銀行法違法吸金罪判處一年十月。（資料照）

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