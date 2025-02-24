「交通資訊儀表板」掌握人車潮 桃園台灣燈會揮別塞爆噩夢

桃市警局交通大隊於燈會共投入交通快打警力1689人次及義交1344人次協勤。（記者李容萍攝）

2025/02/24 00:38

〔記者李容萍／桃園報導〕睽違9年，「2025台灣燈會在桃園」23日晚上圓滿閉幕，桃園市政府交通局因應預期的1000至1500萬賞燈人潮，為讓指揮中心即時掌握燈會期間人潮與車流狀況，事先整合各項路側設備、手機信令資料（中華電信CVP）與GPS資料（TomTom與Google），結合Google map，將停車場、路況、人潮、公共運輸（接駁車、高鐵、台鐵）、YouBike等資料套疊於圖層上，打造「台灣燈會交通資訊儀表板」，由於科技疏運策略運用成功，也讓為期12天的活動交通維持順暢。

交通局長張新福表示，交控中心人員透過「台灣燈會交通資訊儀表板」，從儀表板導入手機信令資料（CVP）資料，可了解人潮聚集何處、從何處來，發現散場人潮過多時，進行人流管制。

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其次，整合GPS資料，掌握車流，整合Google與TomTom的GPS車流資料，搭配既有路側設備與CCTV，即時掌握燈會現場與周邊交通狀況，發生壅塞時，透過系統自動於CMS通知民眾改道，進行疏散。

燈區停車場透過計數器回傳剩餘格位數，透過燈會官網與APP發布給民眾，同時回傳至儀表板，如停車場即將滿場時，則導引民眾至空餘的停車場。此外，匯入接駁車GPS，掌握接駁車即時位置，如遇壅塞配合警察現場引導，讓接駁車順利往返接駁，疏散人潮；以及儀表板匯入桃捷各站的分時進出站人數，導入站內CCTV畫面，15日乘客人流擠爆月台時，能即時掌握捷運疏散情形，並啟動備援接駁車計畫，加快疏散速度。

另外，桃園市警察局自燈會第2展區7日試營運，在燈會現場設置9個機動派出所、17個服務台，17天共動員1萬3730人次燈會現場秩序與賞燈民眾安全，期間受理孩童走失15件、拾得物發還處理92件、為民服務（包含諮詢服務、協助救護、外語服務及其他）共354件。

市警局交通大隊於燈會共投入交通快打警力1689人次及義交1344人次協勤。燈會期間處理交通事故A2類計24件、A3類計74件，迅速排除道路障礙，維持交通順暢；其中7日在高鐵北路與青昇路口協助外籍民眾排除拋錨狀況，以及22日在高鐵北路與領航北路口處理張姓騎士與自小客車發生交通事故時，查獲張姓騎士涉嫌酒駕，並依公共危險罪移送偵辦。

桃市交通局打造「台灣燈會交通資訊儀表板」，由於科技疏運策略運用成功，也讓為期12天的活動交通維持順暢。 （記者李容萍攝）

桃市交通局打造「台灣燈會交通資訊儀表板」，由於科技疏運策略運用成功，也讓為期12天的活動交通維持順暢。 （記者李容萍攝）

桃園市警察局在燈會現場設置9個機動派出所、17個服務台，17天共動員1萬3730人次燈會現場秩序與賞燈民眾安全。（記者李容萍攝）

桃園市警察局在燈會現場設置9個機動派出所、17個服務台，17天共動員1萬3730人次燈會現場秩序與賞燈民眾安全。（記者李容萍攝）

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