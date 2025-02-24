高雄車站出現首家攤商 台鐵：多角化經營、把握每個商機

台鐵高雄車站圓形廣場出現第一個攤商。（記者王榮祥攝）

2025/02/24 00:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站上週六出現第一個攤商，雖只是短期租用，卻象徵高雄車站休憩空間朝多角化經營踏出第一步；台鐵指出，未來不排除引入市集、攤車、甚至出租廣告，會把握每個商機，讓車站更有趣。

高雄車站去年12月底啟用後，雲朵天棚（高雄綠之丘）、地下廣場，加上高雄捷運動漫街，吸引許多民眾走訪，逐漸找回車站原有人氣；不過民代、地方人士甚至鄰近商家，都期待車站場域能充分運用，建議可挹注合適的商業活動，凝聚更多人潮。

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有民眾注意到高雄車站地下圓形廣場出現一處攤商，因為只有一家、在廣場中頗為顯眼，販售餅乾、魷魚絲等零食，不少旅客經過時都會稍微看一下，也有人順路就買了些商品當伴手禮；業者指出，是向台鐵租借場地設攤，上週六（22日）才開張，因為首次在火車站營業，還在摸索如何促銷。

記者現場觀察，會停留在攤商旁的旅客，多少都會購買一些商品，業者碰到長輩還會臨時多點折扣，讓老人家稱讚真會做生意。

台鐵資產開發處證實，這是第一家進駐高雄車站的攤商，租用日期為2月22日到3月2日。

開發處說明，台鐵訂有場地短期租借作業須知，高雄車站空間每日9平方公尺3千元，政府機關借用辦活動8折計費、公益性質5折計費，另有擺設攤車半日者5折優惠。

台鐵表示，針對高雄車站下沈式廣場正持續研議多元使用方式，評估引進主題展演、展售、或攤車市集等型態，站內也將規劃廣告空間，會把握每個商機，讓車站更有趣、更好玩；有興趣業者或機關單位，可洽台鐵資產開發處高雄營業分處。

高雄車站第一個攤商販售餅乾、魷魚絲等伴手禮，屬短期租借場地。（記者王榮祥攝）

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