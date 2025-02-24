高雄寵物生命紀念園區首創費率審議會 違法收費可重罰7.5萬

高雄打造全國首座合法寵物生命紀念園區。（記者陳文嬋攝）

2025/02/24 00:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市全國首創寵物生命紀念園區，並訂定高雄市寵物生命紀念自治條例，將於明年11月27日實施，全國首創費率審議會避免業者漫天喊價、10公頃以下山坡地必須開公聽會聽取地方民意，規範並輔導業者合法化，今年有機會通過首家合法業者，農業局多重把關下，維護民眾權益，提供多元選擇。

農業局於燕巢區軍人公墓旁打造「寵愛憶生」園區，是全國首座且唯一公有合法寵物生命紀念園區，提供環保樹灑葬、集體火化等服務，總計3500個穴位，並設有追思牆及獸魂碑，供民眾緬懷追思寵物。

請繼續往下閱讀...

農業局也訂定寵物生命紀念自治條例，建立完善寵物生命紀念管理制度，全國首創設置「費率審議會」核定業者收費規定，業者未依規定報准核定或違規超收費用，可開罰1.5萬至7.5萬元，將於明年11月27日實施，以保障民眾權益。

高雄有9家寵物生命紀念業者申請合法化，大多還未建設因農地違反使用規定，其中2家業者資格不符被農業部駁回；2家業者位於一般農牧用地，已有1家業者通過農業部用地變更許可，有機會今年成為合法業者。

另有5家業者位於未滿10公頃山坡地，高雄市訂定寵物生命紀念設施公益性認定原則、農業局寵物生命紀念設施公益性審議會設置要點，全國首創成立審議會，廣納地方民意及專家學者意見，針對未滿10公頃山坡地，業者必須召開公聽會聽取在地民意後，送農業局寵物生命紀念審議會審議，以符合公益性原則，為地方居民把關。

郭姓業者表示，業者為找合法可申辦土地，配合政策做遷場，但受限投資土地、興辦事業計畫申請及建築物起造，均需投資巨大成本，造成部分既有業者無力負擔。

還有業者指出，因寵物生命紀念設施為鄰避設施，選擇較偏僻區域山坡地，設置寵物生命紀念設施，但是地方民意皆持反對意見，導致後續申辦困難。

高雄打造全國首座合法寵物生命紀念園區。（記者陳文嬋攝）

高雄打造全國首座合法寵物生命紀念園區。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法