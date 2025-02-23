機捷6車站一度停電 桃捷：A11站端牆門外電纜異常已修復

機場捷運A8至A13站昨出現電力異常，6個車站發生短暫停電事故。（資料照）

2025/02/23 23:18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園機場捷運A8長庚醫院站至A13機場第二航廈站，22日上午8點11分疑因電力跳脫，導致A8至A13站間共6個車站失去一半電力，站內沒有燈光、手扶梯停止運轉，讓眾多乘客大為傻眼，所幸列車營運未受影響，受影響車站停電5至14分鐘恢復供電；桃園大眾捷運公司在當日營運結束後檢查發現是電纜異常造成車站停電，今天凌晨已完成修復。

桃捷公司表示，維修人員於昨晚結束營運後，即派員於夜間下軌查找，於A11站端牆門外約180公尺處發現電纜異常，確定是導致電力跳脫原因，漏夜更換出問題的電纜線完成修復。

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A8長庚醫院站到A13機場第二航廈站電力跳脫時間雖不長，當下讓各站內旅客出現一陣混亂，桃捷公司及時應變，通告站務人員於站內宣布出現跳電狀況，並讓民眾不須刷卡就能出站，還好機捷列車則全部未受影響。桃捷公司統計，A8長庚醫院站停電約14分鐘後恢復供電，其餘各站分別停電5至7分鐘恢復正常。

機場捷運昨天出現電力異常，工程人員昨深夜結束營運後下軌查找，發現是A11站端牆門外的電纜線異常，漏夜完成修復。（桃園大眾捷運公司提供）

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