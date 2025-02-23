為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    機捷6車站一度停電 桃捷：A11站端牆門外電纜異常已修復

    機場捷運A8至A13站昨出現電力異常，6個車站發生短暫停電事故。（資料照）

    機場捷運A8至A13站昨出現電力異常，6個車站發生短暫停電事故。（資料照）

    2025/02/23 23:18

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園機場捷運A8長庚醫院站至A13機場第二航廈站，22日上午8點11分疑因電力跳脫，導致A8至A13站間共6個車站失去一半電力，站內沒有燈光、手扶梯停止運轉，讓眾多乘客大為傻眼，所幸列車營運未受影響，受影響車站停電5至14分鐘恢復供電；桃園大眾捷運公司在當日營運結束後檢查發現是電纜異常造成車站停電，今天凌晨已完成修復。

    桃捷公司表示，維修人員於昨晚結束營運後，即派員於夜間下軌查找，於A11站端牆門外約180公尺處發現電纜異常，確定是導致電力跳脫原因，漏夜更換出問題的電纜線完成修復。

    A8長庚醫院站到A13機場第二航廈站電力跳脫時間雖不長，當下讓各站內旅客出現一陣混亂，桃捷公司及時應變，通告站務人員於站內宣布出現跳電狀況，並讓民眾不須刷卡就能出站，還好機捷列車則全部未受影響。桃捷公司統計，A8長庚醫院站停電約14分鐘後恢復供電，其餘各站分別停電5至7分鐘恢復正常。

    機場捷運昨天出現電力異常，工程人員昨深夜結束營運後下軌查找，發現是A11站端牆門外的電纜線異常，漏夜完成修復。（桃園大眾捷運公司提供）

    機場捷運昨天出現電力異常，工程人員昨深夜結束營運後下軌查找，發現是A11站端牆門外的電纜線異常，漏夜完成修復。（桃園大眾捷運公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播