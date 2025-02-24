小小年紀搞詐騙！國二女面交後人間蒸發 網酸：錢途不可限量

「被國二妹妹詐騙」的Dcard貼文，引發網友討論。防詐騙示意圖。（資料照）

2025/02/24 00:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Dcard昨日出現一篇「被國二妹妹詐騙」的貼文，引發熱烈討論。網友分享，自己與朋友在遊戲群組中看到國二妹妹低價出售遊戲帳號，雙方談妥以8000元面交，沒想到錢交出去後，帳號卻沒拿到，甚至被對方封鎖，整個過程讓他直呼：「好無能為力！」

原PO表示，自己與朋友一時貪小便宜，決定合資購入該帳號，便由朋友親自與妹妹面交。交易當天，妹妹態度異常謹慎，不斷要求朋友「不要靠近」，理由是「父母不允許與陌生人接觸」。收下8000元後，妹妹表示帳號需透過手機簡訊驗證碼轉移，接著又說「車站網路太差，發不出去」，需回車上操作；但她離開後便從此人間蒸發，訊息不回、電話不接，最後甚至直接封鎖了朋友的聯絡方式。

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意識到被詐騙後，原PO與朋友立即報警，並提供了完整對話紀錄及報案筆錄。警方調閱監視器雖拍下交易過程，卻無法確認妹妹搭乘哪輛車離開，並表示「找不到人，無法製作筆錄」，建議原PO自行再約出妹妹。

無奈之下，原PO只能以另一個帳號再加LINE假裝有意購買帳號，結果妹妹竟再次掛出同一帳號出售，然而談妥價格後，她卻在年後消失，再度封鎖原PO，讓整件事陷入僵局，而即使提供對方IG帳號與接收驗證碼的手機號碼，警方依然未有進一步行動。

貼文曝光後，許多網友也為原PO抱不平，直言，「金額不大、刑度不高、犯人還未成年，警察單純不想管而已」、「偵查要兩個月內結束，之後送法院又是一段時間」分享自身經驗，「我告過不到2000元的案子，2年多才打完官司。」也有人無奈表示，「才那麼小就會詐騙，未來錢途不可限量。」

對此，也有網友建議，「報警沒法的話就提告阿」、「直接告妨礙電腦使用，我之前就是這樣立案，警察才開始理我」幽默表示，「她還只是個小孩，千萬別放過她。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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