教3年被學生爸約吃飯！家教老師心動了 網：暈船前別忘「這件事」

近日一名美語老師在Dcard分享與學生爸爸的「初次單獨相處」，引發討論。示意圖，非文內人物。（情境照）

2025/02/23 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有名安親班美語老師教了學生3年，昨卻在Dcard分享與單親學生爸爸的「初次單獨相處」，原本只是補習課後的家長互動，沒想到一次飯局，竟讓她被一句話撩到心跳漏拍，直呼「真的有種微微心動的感覺。」許多網友提醒，了解那位爸爸離婚原因，「如果是男方出軌，那人品不行」。

原PO表示，這位爸爸是體育老師，自從與前妻離婚後，接送孩子上下課就成了日常。兩人平時僅限於課業交流，直到爸爸詢問她是否願意在週末兼家教，這才交換了聯繫方式，開始了每週一次的補強課程。

請繼續往下閱讀...

一切看似正常，直到某天下課，孩子的奶奶突然笑著對原PO說，「謝謝老師，孩子真的變得很喜歡英文，也很喜歡妳。如果晚上沒事的話，讓孩子爸爸請老師吃個飯吧！」原PO原本想婉拒，但想到之前幾次都推掉，這次只好答應。

坐上學生爸爸的車後，氣氛比想像中更輕鬆，談到運動時，原PO隨口開玩笑，「有機會也許可以一起運動，畢竟你才是老師哈哈」沒想到對方竟立刻轉頭看著原PO說，「好啊，想好什麼時候我去接妳。」

「那一刻真的有種被直球攻擊的感覺」原PO說，飯後她請對方載到捷運站就好，但對方仍不忘叮囑，「回家小心安全，到家跟我說一聲」讓她開始有心動的感覺。

貼文曝光後，引發網友討論，直言，「超級不專業」、「對不起，但整篇看起來真的是卵子衝腦」；也有人提醒，「師生和母女關係不一樣」、「小心別變成免費家教跟保母」坦言，「如果這麼好，最好了解一下離婚原因。」

對此，也有在小學工作的網友現身說法，「這樣的重組家庭不少，問題也很多」認為「自己還是要多多斟酌」；但也有人抱持樂觀敲碗後續，「卡位！想看這個爸爸有沒有下一步行動」或搞笑表示，「人帥真好」、「那這樣以後家教費還要收嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法