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    海軍、空軍官校155學生上吐下瀉 高市衛生局：腹瀉群聚感染

    海軍官校、空軍官校約155位學生上吐下瀉。（資料照）

    海軍官校、空軍官校約155位學生上吐下瀉。（資料照）

    2025/02/23 21:29

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    海軍官校151學生上吐下瀉挨批未停課 校方說話了

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（23）日確認接獲醫院通報，海軍官校學生自2月15日起，陸續發生腹瀉群聚事件，已持續派人至該校進行疫情調查、督導環境清消及安排人體採檢，截至今天中午12時，統計共有症狀者累計151人，皆為學生，分屬不同班級，初步研判為腹瀉群聚感染。

    衛生局表示，截至2月20日起已無新增發病個案，持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至2月26日，校內傳出14日情人節當天，學生放假回家，15日後開始出現相關症狀，醫生初步判斷可能是急性腸胃炎，初步研判疑似諾羅病毒導致。

    此外，岡山區空軍官校也傳出類似狀況，衛生局於2月21日接獲通報，隨即到校進行疫情調查、督導環境清消與安排人體採檢，截至今（23）中午12時有症狀者累計4人，皆為學生且分屬不同班級，未達到衛生局公告規定成立腹瀉群聚事件人數（一週之內同一班級達5人），考量軍校學生生活密集，持續監控疫情變化趨勢。

    海軍官校、空軍官校約155位學生上吐下瀉。（資料照）

    海軍官校、空軍官校約155位學生上吐下瀉。（資料照）

    155名海軍、空軍官校學生上吐下瀉，高市衛生局懷疑腹瀉群聚感染，派人清消。（衛生局提供）

    155名海軍、空軍官校學生上吐下瀉，高市衛生局懷疑腹瀉群聚感染，派人清消。（衛生局提供）

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