經典賽》缺關鍵一擊！台灣落後尼加拉瓜 王惠美彰化直播場說話了

彰化縣長王惠美在直播會場鼓勵大家展現運動家精神，不要放棄，繼續加油。（記者張聰秋攝）

2025/02/23 21:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕世界棒球經典賽資格賽台灣隊晚間對戰尼加拉瓜，賽事在台北大巨蛋開打，目前進行至第6局，台灣隊0比3暫時落後。然而，在彰化縣立美術館廣場的直播會場，球迷們熱情不減，跟著主持人高喊加油，氣氛依舊熱烈。

縣長王惠美也親臨現場，與民眾一同觀戰，她說，運動家精神就是勝不驕、敗不餒，雖然開局不利，但我們的選手仍奮力拼搏，努力為台灣爭取分數，大家一起為台灣隊加油，展現團結的力量！

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王惠美指出，這是彰化縣舉辦的第3場轉播活動，儘管台灣隊在首局失掉2分，現場球迷仍熱情應援，讓寒冷的天氣增添更多熱度。她也提到，若彰化擁有自己的巨蛋，球迷就能在更舒適的環境觀賽，不必受風寒影響，因此縣府會持續爭取，希望未來能提供更完善的體育設施。

王惠美強調，台灣隊的第4場比賽，縣府一定會繼續轉播，並邀請鄉親踴躍參加直播活動，共同應援台灣隊，見證更多精彩賽事。為了讓球迷觀賽更有氛圍，現場還準備了芋丸和爆米花，讓大家邊看球邊享受在地美食。下一場比賽也將準備更多特色點心，希望棒球文化能在彰化更加扎根，進一步推動運動產業發展，帶動地方經濟成長。

台灣隊今晚對戰尼加拉瓜，彰化縣政府在美術館廣場前同步直播，吸引人潮觀賽。（記者張聰秋攝）

今晚台灣隊「吃瓜」不順利，打到第6局落後3分，彰化球迷們熱情不減，跟著主持人高喊加油，氣氛依舊熱烈。 （記者張聰秋攝）

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