高雄豬腳名店宣布熄燈怨「政府害的」 遭爆黑歷史後又發聲了

「紅鼻子豬腳」月初宣布十全分店結束營業。（圖翻攝自「紅鼻子豬腳專買」臉書粉專）

2025/02/24 00:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在高雄小有名氣的小吃店「紅鼻子豬腳」月初宣布十全分店結束營業，卻抱怨關門都是政府害的，引來大批網友砲轟，並爆料該店長期魚目混珠欺騙消費者、胡亂漲價、與員工存在勞資糾紛，如今經營不下去卻反過來責怪政府，讓人看不下去。對於種種爭議，紅鼻子豬腳反嗆網友：「政治狂熱份子好了啦！」

紅鼻子豬腳本月5日在官方臉書發布十全店歇業公告，「感謝本店顧客們長久以來的支持，本店將於今天停止營業，近年來失控的物價、每年多次的電費、工資調漲，以及去年的缺蛋之亂，還有暴漲的豬肉甚至買不到豬肉的這些情況都已經深深的打擊著像我們這樣的小吃店，並且以上所發生的這些問題我們也看不到結束的盡頭，老闆也做到很累了。」

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業者稱，「說真的我們的政府政策是這樣，再經營下去也是沒什麼意義，+1-1的生意簡直是浪費時間，多年來的辛苦經營的獲利都在這2、3年被侵蝕掉，我傾向把更多的時間留給自己，少一些煩惱，感謝支持著本店的各位，也向還在自己的店裡努力著的中小企業主們，辛苦了，感謝大家。」

該聲明曝光後隨即引發熱議，大批網友在底下留言砲轟「真的很諷刺，你們之前都會用豬皮取代腿庫給客人，還說什麼經營很辛苦？成功的人很多，失敗的人也不少，就是會不會經營而已，但漲價品質縮水還魚目混珠就是誠信問題了」、「這間我熟，說穿了就是個長期欺騙消費者，愛打悲情牌、沒能力又愛怪政府的老闆而已，肉燥飯也都是豬皮，這種品質不收起來才怪」、「缺蛋之亂要問林北好油跟幫他講話的國昌老師啊」、「怎麼聽說員工那個資遣費跟預告金都還沒給，特休也沒照勞基法給？紅鼻子撐店辛苦？沒賺錢？都凹員工的錢還沒賺錢？」、「最近漲價貴到靠北又沒以前好吃，沒想過自己的問題只會牽拖政府」。

當然也有人替老闆講話，一起痛罵政府無能，不過有自稱知情的網友表示，「在場各位就是沒在這位『開明』的老闆底下做過事，才會跟著他一起怪政府，幫他抱不平。營運永遠只想著壓成本，壓縮員工的福利，完全違反勞基法，沒特休、國定假日應給的兩倍薪資也都沒有確實給、計算薪水的方式也是自己發明、不透明公開計算方式，員工都不知道被扣了什麼錢。標榜招牌的腿庫也都是買市場低價的德國豬腳，根本與民眾認知的『油油肥肥』的腿庫飯相差甚遠，全是柴肉，有吃過的客人都清楚品質有多糟，還很好意思的一直漲價。」

面對外界批評，紅鼻子豬腳22日再PO文回擊：「覺得現在社會很多人的心態非常嗜血、封閉，一般勞工都可以辭職不做了，為何業主不行？誰規定店開了就不能關？業主開了一家店就一定得在這邊顧到進棺材？都不能休息？只能做到死？大環境在改變，創業本就是自由、並且也存在著風險，你覺得很賺你就做，覺得做心酸就不要做，這種這麼簡單的人身自由權利無法理解？還有一堆政治狂熱份子好了啦，阿拉伯數字2比1大這麼簡單客觀的道理有什麼好不能理解的，肉、菜、能源、工資這3年漲的比過去10年都還多，是有什麼好爭的，投入一樣的時間收到的回報已經不比從前，有時間待在家打電動不是比較開心？」

業者稱，「其實身邊很多創業的同行、中小企業主根本管不著政府想幹嘛，有句話說民不與官鬥，因為很簡單，『鬥不過』。權力在統治者身上，權力的遊戲不是我們這些小小業主可以玩的起的，多數的小老闆大家會關心的始終是下個月的房租怎麼辦？5號的員工薪水發不發的出來？貨款給不給的出去？不開冷氣員工做不下去、客人不來可是冷氣開整天不知道下個月電費是多少？漲價客人會不會跑掉？多數的小業者大家煩惱的是這些事，沒什麼多大的情操跟抱負，當覺得快撐不下去，或是已經撐不下去了，那就是歇業，這其實根本不是什麼很大的事，不用太多過度的解讀。」

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