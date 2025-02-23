不畏燈會人潮、燈光閃爍、震耳音樂 桃園警犬隊萌出任務表現佳

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

2025/02/23 20:59

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」今（23）日晚上閉幕，燈會期間，桃園市政府警察局去年5月成軍的警犬隊，共出勤人員70人次，警犬52次，針對燈會會場爆裂物及其他危險、違禁物品全面檢測，同時開放民眾與警犬合照，藉此擴大預防犯罪宣導成效。

桃市警局警犬隊由隊長翁玉濠領軍，去年3月從上百名員警挑選出6名菁英領犬員，6隻警犬「憨吉」、「布丁」及「Doha」、「Hoya」、「Coco」及「蒟蒻」，品種皆為拉不拉多，年紀在1歲到3歲間。

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領犬員朱恆逸、沈士杰、邱智群表示，前往台灣燈會執勤是警犬隊成立以來最大型活動和最大的挑戰，一早8點從大溪頭寮出發，約9點抵達，接著到指定的燈會現場與帶隊官確認任務分配就各自開始場檢的工作，有保大、霹靂、刑大、鑑識等專業單位，照著平常訓練的步驟搜索有疑慮的物件（袋子、垃圾桶、覆蓋的箱子等），除了要面對眾多人潮，高工時對專注度也是一個考驗。尤其燈會的會場除了有食物的味道也會有許多動物的生息，加上開放式空間、風向等均會增加犬隻的嗅聞難度。警犬能從最初的基本服從都會出狀況，到現在能在開放場所放繩供民眾拍照，領犬員可是下足苦心。

領犬員陳奕佐提到，幾天執勤也遇到意料中的困難，像是與陌生寵物犬相遇，還好過程中憨吉非常穩定，沒有受到對方活潑邀約的影響，繼續完成剩餘的場檢工作；還有配合警廣活動開放民眾與警犬合照環節，原本進行順利，突然冒出一名失控的小小孩，蹦蹦跳跳的來在憨吉面前，試圖透過拍打、誇張肢體來吸引憨吉注意，還好他及時將憨吉的臉與小孩隔開，避免犬隻被激怒或嚇到有過激的反應，十分欣慰憨吉展現出工作犬的態度與專業性。

領犬員吳宥彤說，這次勤務得在人群中穿梭巡邏或進行特定區域的檢測，Coco都展現出高度的專業性與服從性，很感謝很多家長帶著小朋友前來看，都有教導因警犬執勤而保持適當距離，讓執勤過程更加順利。

領犬員王雅慧也說，很開心與布丁一起出勤彼此都成長很多，尤其燈會現場燈光閃爍、音樂震耳，加上來往人潮不斷，對警犬而言是一次極大考驗。布丁初次面對這樣的環境時，雖然一開始顯得緊張，但在她引導下很快適應，並專注於自身的工作。未來將持續強化訓練，讓警犬隊在更多重大活動中發揮關鍵作用。

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

桃園市警犬隊在台灣燈會萌出任務。（記者李容萍攝）

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