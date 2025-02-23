北捷推「AI智慧客服」防緊急事件 網大讚：效率超高

北捷推出「AI智慧客服」，讓民眾只要使用手機就能通報工作人員。（資料照）

2025/02/23 21:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘台北捷運時，若遇到特殊狀況，除了呼叫工作人員外，北捷在2022年時推出「AI智慧客服」，讓民眾只要使用手機就能通報工作人員。近日就有網友分享，她看到有人在捷運打翻飲料，便馬上使用AI智慧客服呼叫工作人員處理，讓她覺得非常便利。

一名網友在Threads發文表示，她在搭捷運遇到有人打翻飲料在椅子上，有個好心的阿姨叫大家注意不要坐下，不過她馬上打開捷運AI客服，只要打字就能向工作人員通報，直呼「對內向的人非常友善」，且一到下一站就馬上有工作人員來處理，讓她大讚，「謝謝北捷的效率」。

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台北捷運公司表示，AI智慧客服上線至今，每月平均使用量已逾10萬人次，除現有宣傳海報外，北捷已在車站及車廂顯眼處再增加直覺式QRCode，民眾掃描後可即時進入AI智慧客服系統，使用更便利。

台北捷運公司說明，以車廂內有飲料打翻為例，在系統頁面中間的選項直接點選「一般事件通報」，或是在系統下方的對話框簡單輸入「有人打翻飲料」或「車廂有飲料打翻」，就能自動觸發這項功能，以引導對話的方式，點選路線別、輸入車廂編號，經過手機認證後即可傳遞訊息。

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