超巨雞蛋糕！ 台南新營波光節看得到也吃得到

新營波光節持續吸引民眾前往參觀，日本藝術家胡宮雪娜所創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》不僅是一個創作，也有同款造型的雞蛋糕，台南市長黃偉哲今晚至現場發送雞蛋糕。（市府提供）

2025/02/23 20:24

〔記者王涵平／台南報導〕新營波光節持續吸引民眾前往參觀，日本藝術家胡宮雪娜所創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》不僅是一個創作，也有同款造型的雞蛋糕，台南市長黃偉哲今晚至現場發送雞蛋糕，民眾看得到也吃得到，驚喜不已。

在新營天鵝湖舉行的新營波光節，截至今日已有約5萬人次來訪，黃偉哲今晚前往天鵝湖發送限量的「造型雞蛋糕」與「波光節小提燈」，與民眾熱情互動。黃偉哲表示，今年波光節呈現出靜謐浪漫的氛圍，不同於去年燈節繽紛熱鬧的艷麗，當夜幕降臨，燈光點亮天鵝湖畔，美麗的燈火倒映在水波間，就像一幅流動的波光畫卷，為美麗的湖畔公園增添了浪漫的氣息，環湖一圈十分好走，距離也不遠，很適合闔家大小一起來散步。今年波光節同時也銜接台灣國際蘭展，燈節串連蘭展展現大新營地區獨特的文化魅力。

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台日混血藝術家胡宮雪娜創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》作品，靈感來自於台灣夜市的經典雞蛋糕造型，鴿子與手槍造型的結合，象徵和平與戰爭，透過充氣裝置與光影，營造視覺張力，帶來矛盾衝突的符號想像，既可愛又有巧思，讓觀眾在日常符號的衝突對比間，重新思考文化中的對立與融合。

雞蛋糕模具也由胡宮雪娜所設計，委託新營在地咖啡廳製作，民眾只要拍照打卡，標記波光節粉專，分享最愛的燈節作品，即可前往服務台免費兌換「IT’S A PEACE OF雞蛋糕」。藝術家把夜市美食成為符號象徵，將藝術與味覺展開對話，讓大家親身體驗胡宮雪娜對於雞蛋糕的衝擊感受，在巨型可愛的氣球下，手拿雞蛋糕與作品合照後吃掉，是一種視覺與味覺的奇幻體驗。

新營波光節持續吸引民眾前往參觀，日本藝術家胡宮雪娜所創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》不僅是一個創作，也有同款造型的雞蛋糕，台南市長黃偉哲今晚至現場發送雞蛋糕。（市府提供）

新營波光節持續吸引民眾前往參觀，日本藝術家胡宮雪娜所創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》不僅是一個創作，也有同款造型的雞蛋糕，台南市長黃偉哲今晚至現場發送雞蛋糕。（市府提供）

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