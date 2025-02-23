北市「生生喝鮮乳」清明後靠卡領取 目標四大超商皆參與

台北市以持數位學生證到超商直接靠卡領取的模式續辦「生生喝鮮乳」，預計清明連假後學生可開始領取每週1瓶乳品或豆漿。（資料照）

2025/02/23 20:01

〔記者林承鴻／台北報導〕中央「班班喝鮮奶」政策上路一學期喊卡，台北市以持數位學生證到超商直接靠卡領取的模式續辦「生生喝鮮乳」，預計清明連假後學生可開始領取每週1瓶乳品或豆漿。另外，由於超商通路沒有販售195毫升鮮奶，會以200毫升以上規格供應，北市教育局希望四大超商皆能參與。

台北市政府宣布由教育局自籌1.84億財源，推出改版「生生喝鮮乳」乳品專案，補助對象由原先公立小學及附設幼兒園，擴大納入全市公私立小學及幼兒園，上下學期不包含寒暑假共40週，預計18.4萬學童每週可以領一次，招標作業目前進行中，預計4月清明連假後可開始領取。

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市府規劃採記名卡證靠卡領取，教育局局長湯志民說，幼兒園學童因無學生證，將另外製作數位卡證，讓家長憑卡證領取，國小生則直接使用數位學生證。

湯志民說，原先政策統一採購195ml鮮奶，但因為超商通路沒有上架，因此會以現有200ml以上規格鮮奶供應，視廠商評估提供不同乳品供學童選擇。此外，北市府先前已拜會過四大超商，希望都能參與政策，領取牛奶更方便。

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