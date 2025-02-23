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    屏東「原百貨」新商家「山模式」進駐 專營登山活動

    屏東原百貨終於又有新商家，是以「山模式」進駐。（記者葉永騫攝）

    屏東原百貨終於又有新商家，是以「山模式」進駐。（記者葉永騫攝）

    2025/02/23 20:16

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東「原百貨」四年來慘澹經營，只剩一家商店，但今天傳來好消息，主打登山健走課程及裝備的「山模式」逆勢進駐，業者相信原百貨還是有商機。對此，屏東縣政府原民處表示，目前原百貨有二家商家進駐，縣府將積極招商帶動人潮。

    「山模式」是由屏東縣森域產業勞動合作社理事主席鄭鴻耀創建，他來自來義鄉古樓部落，喜歡登山、走踏舊部落、辦活動遊程，因而結識許多山友，有信心鎖定客群，不怕沒客人。他認為屏東縣有4家登山用品店，當中屏東市1家、潮州與東港各1家，全部都經營很久，由此可知屏東是有這個市場，而他開的「山模式」不僅賣設備還有課程、走讀行程，一定更吸引人，尤其是原百貨租金便宜，他能提供二峰圳、崑崙拗古道及春日鄉浸水營古道等知名部落旅遊路線，有一定的優勢。

    縣府原民處長陳美鈴指出，原百貨因為原民不熟悉平地做生意的市場機制，所以在招商上有比較困難，剩餘的4個店面招商不如預期，將請藝術家進駐開課及打造成為遊客服務中。

    屏東原百貨新商家「山模式」進駐，專營登山及山林活動。（記者葉永騫攝）

    屏東原百貨新商家「山模式」進駐，專營登山及山林活動。（記者葉永騫攝）

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