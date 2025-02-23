中台灣燈會最後1天 太平、大里、霧峰區燈組狂拉票

中台灣燈會今天最後1天，太平區公所邀請大家來賞燈，並票投14號的「太平長安幸福列車」燈組。（記者陳建志攝）

2025/02/23 19:46

〔記者陳建志／台中報導〕中台灣元宵燈會自2月8日開幕以來，吸引不少遊客到訪欣賞，其中被外界形容「醜出新高度」的「女媧」主燈，更成為外界關注的焦點，整個燈會共分9大主題燈區，融入台中鍋烤節與環境保護等議題的130組燈組，今天是最後1天，除呼籲民眾保握機會到場賞燈，太平、大里、霧峰區公所也替自己的特色燈組拉票，希望大家投下神聖的1票。

今年的中台灣燈會融入在地特色（如台中鍋烤節）與當代議題（如環境保護）精心打造燈組，或是融合現代科技的互動裝置（如拍照屏幕、AR擴增實境）與主燈秀（如光束投影、精密機械結構），都讓到場賞燈的民眾目不暇給，燈會展演以來，吸引眾多民眾來欣賞。

請繼續往下閱讀...

大里區公所表示，今天是中台灣燈會最後1天，觀旅局已規劃由「朱宗慶打擊樂團2」與原舞曲文化藝術團帶來精彩閉幕演出，為觀眾帶來無與倫比的感官享受，也為本屆燈會畫上完美句點，請大家把握最後賞燈機會，和親友一起到中央公園欣賞璀璨燈海及精彩主燈秀。

大里區公所表示，今年民政局規畫的「樂in LOVE」燈區有全台唯一5公尺高月老主燈、「樂牽紅線」與「心動瞬間」科技互動燈組與民眾同樂，還有樂成宮開基月老及和合二仙神尊駐駕賜福，同時融入29行政區地方特色燈組，展現幸福台中的浪漫氛圍。

大里區公所表示，今年大里區的花燈「戀愛草湖，康橋迎情」，以大里區的草湖愛心拱門，周邊設計三座愛情橋（康橋、雲橋、彩橋）以及康橋最著名的愛情小船為主軸並結合在地多元特色，鄭正忠區長邀請大家在親朋好友間廣為宣傳、熱情推薦，為大里區11號燈組投下神聖的一票。

霧峰區公所則是規劃以愛情為主題的燈組，以吉祥物貓頭鷹呈現，以九九峰當背景，在貓頭鷹教堂共結連理敲響金鐘，象徵歷久彌堅鍾愛一生，希望大家票投12號相戀九九愛在霧峰；太平區公所則是替14號的「太平長安幸福列車」燈組拉票，邀請大家來看看幻化愛星球的彩虹教堂是如何轉動，星環演化火車鐵軌，就像乘坐太平長安列車的各位一起迎向閃耀幸福的未來。

中台灣燈會今天最後1天，大里區公所邀請大家來賞燈，並票投11號的「戀愛草湖，康橋迎情」燈組。（記者陳建志攝）

中台灣燈會今天最後1天，霧峰區公所邀請大家來賞燈，並票投12號「相戀九九愛在霧峰」燈組。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法