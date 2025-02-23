2025台灣燈會今晚落幕 高鐵桃園站累計進出78萬人次

今年台灣燈會舉辦期間，高鐵桃園站累計進出人次達78萬人次。示意圖。（資料照）

2025/02/23 19:44

〔記者林志怡／台北報導〕「2025台灣燈會」預計於今晚落幕，台灣高鐵公司表示，截至晚間7時20分，旅客自桃園站往返燈會現場動線順暢，進出站都無需排隊，且於燈會舉行的12天期間，公司計加開4班自桃園站出發的全車自由座列車（第六節商務車廂除外），高鐵桃園站累計進出人次達78萬人次。

台灣高鐵公司說明，台灣高鐵公司全力協助桃園捷運紓解A18站賞燈人潮，於動線節點增派人力，引導轉往機場及賞燈旅客進行分流，晚間7時20分旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線順暢，賞燈旅客進站及出站均無須排隊，車站秩序良好。

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此外，台灣高鐵公司說明，台灣高鐵公司於燈會期間總計加開104班次列車，包括南下47班、北上48班，以及9班臨增全車自由座列車，桃園站於尖峰時段，假日（週五至週日）約每15分鐘、平日（週一至週四）約20分鐘內即各有一班南下/北上列車停靠，燈會期間進出人次累計達78萬人次。

台灣高鐵公司提醒，賞燈旅客於出發購票時，就可以同步購妥回程的高鐵車票，節省回程等候時間，公司也與桃園捷運、台鐵、公路客運保持密切聯繫，適時透過交通部「運具聯防」機制，與其他運具聯合疏運人潮，讓旅客都能盡情賞燈。

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