拚5月開港！彰化離岸風電「運維港」 泊位招租與管理還沒搞定

位於彰濱工業區的彰化漁港與彰化離岸風電運維港共用同一個航道，須同步開港。（圖縣府提供）

2025/02/23 19:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化離岸風電運維港2022年就完工了，卻遲遲未能開港。讓風場開發商等到心焦，已有業者等不及，轉往台中港發展，形成產業聚落；但仍有部分開發商不願捨近求遠，選擇繼續苦等。如今，開港時間終於曝光，縣府承諾今年上半年開港，然而，泊位招租與營運管理仍未完成，距離預定開港日僅剩3個月，作業真的來得及嗎？外界觀望氣氛濃。

運維港與彰化漁港共用航道，兩者開港時間綁定，漁港由農業處負責，運維港則歸經濟暨綠能發展處管理。農業處證實，漁業署要求5月讓漁港開港，並承諾補助約9000萬元解決南北護岸經費不足問題，農業處原本規劃6月開港，但經向縣長王惠美報告後，在她不反對的前提下，加快腳步準備。

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主責運維港業務的經綠處長張寒青表示，目前已進入開港準備階段，力拚今年上半年完成，同時期盼漁業署能如期兌現補助經費承諾。對於漁業署希望今年5月開港，張寒青說，「努力完成！」

儘管開港時間明確，運維港仍面臨泊位招租問題，該港擁有10個泊位，卻僅4個泊位在3年前成功承租，仍有6個泊位處於閒置狀態，時間緊迫，招標作業繁瑣，種種變數讓開港日程再度蒙上陰影。

業者則擔心，開港日中央這麼要求，但地方的泊位租賃與管理未跟上，會不會出現「有港無船」的尷尬情況，無法及時發揮應有的運維效益。一名不願具名的開發商表示，期待開港快3年了，結果還要擔心泊位沒著落，碼頭沒人維護管理，真的很無奈！

彰化運維港可由航道直接讓船隻開往海上風機作業，不用從台中繞遠路，在路程近可省下時間與成本下，還是有不少開發商引頸期盼趕快開港，不要一再延宕。（圖縣府提供）

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