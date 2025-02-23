城隍爺大會師！同慶府城建城300年 台灣府城隍廟放大帖

台灣府城隍廟主委郭榮哲率領管委會代表前往各地送大帖，邀全國12間城隍廟齊聚府城大會師。（記者王姝琇攝）

2025/02/23 19:04

〔記者王姝琇／台南報導〕今年逢府城建城300年，台灣府城隍廟5月3日將舉辦「迓城隍」遶境賜福活動，以府城4大城門為範圍，廟方代表近日放大帖，邀全國12間城隍廟齊聚府城大會師。

府城建城300年源自1725年開始興築台灣府城，大、小城門的建立更奠定台南城市的基礎範圍。迄今台灣府城城門與城牆，僅剩有大東門、大南門、兌悅門，及遷至成大的小西門遺構續存。

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響應府城建城300年，台灣府城隍廟將於5月3日舉辦「迓城隍」遶境，主委郭榮哲表示，遶境將以大東門、大南門、大北門、大西門的4個城門為範圍，各設置一座表演舞台，並由中西區、東區、北區、南區的4位區長接駕，另架設市政府觀禮台由市長黃偉哲接駕。

郭榮哲率領管委會代表前往各地送大帖，敬邀台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、新竹城隍廟、彰化城隍廟、彰化田洋城隍廟、嘉義城隍廟、左營鳳邑舊城城隍廟，及台南的全台首邑縣城隍廟、小南城隍廟、水流城隍祠、米街忠澤堂石獅城隍，出轎共襄盛舉！

台灣府城隍廟主委郭榮哲率領管委會代表前往各地送大帖，邀全國12間城隍廟齊聚府城大會師。（記者王姝琇攝）

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