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    泰樂客運1558「基隆─木柵」 3月起停駛半年

    不堪長期虧損、駕駛不足困境，泰樂客運宣布，1558客運路線將於3月1日起停駛半年。（資料照）

    不堪長期虧損、駕駛不足困境，泰樂客運宣布，1558客運路線將於3月1日起停駛半年。（資料照）

    2025/02/23 18:47

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕往返台北、基隆兩地的通勤族習慣搭乘國道客運接駁，但近日將少一條路線可供選擇。泰樂客運近日在官方臉書公告指出，客運1558「基隆─國道3號─木柵動物園」全路線，因長期虧損，且駕駛不足，營運許可至25日到期後，將於3月1日停駛半年。

    泰樂客運自2019年起接手客運1550、1558路線，但近日在官方臉書公告，客運線1558「基隆─國道3號─木柵動物園」，考量營運成本過高，長期虧損與駕駛人力不足，自今年3月1日起將試辦停駛6個月，感謝乘客5年來搭乘，再會與感恩，造成不便敬請見諒。

    路線停駛，恐導致基隆往返木柵動物園的乘客受影響，泰樂客運附上轉乘資訊，乘客可從基隆轉運站出發，抵達市府轉運站和捷運忠孝復興站後，經由捷運文湖線、萬芳社區等地前往政治大學、木柵動物園。

    消息出爐後，民眾紛紛對此感到惋惜，感嘆「基隆往台北的客運不是班次變少，就是要停駛了」，也有民眾說，有幾次搭全程只有1人，只有上下班時間比較多人，建議改成小型巴士，還能省點油錢。

    因長期虧損，且駕駛不足，泰樂客運公告，將於3月1日停駛半年。 （翻攝自臉書「泰樂客運」）

    因長期虧損，且駕駛不足，泰樂客運公告，將於3月1日停駛半年。 （翻攝自臉書「泰樂客運」）

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