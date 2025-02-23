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    畫面曝光！宜蘭打那岸圳慘變「紅豆湯」

    羅東鎮打那岸圳水質變紅色畫面，被網友PO上網。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    羅東鎮打那岸圳水質變紅色畫面，被網友PO上網。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    2025/02/23 18:21

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮打那岸圳傳出整段河道水質變成紅色，看起來像被染色。縣府環保局人員到場稽查時，水色已經恢復正常，經過檢測後，PH、水溫及溶氧均無異常，將持續追查上游是否有可疑污染源頭。

    網友昨天上網PO文，並附上照片，直指羅東鎮東寶加油站旁的打那岸圳，整條變成紅色，不知哪個單位可以處理？鄉民留言形容是「紅豆湯」，另有人爆料「很正常，那條河常被偷排廢水」。

    縣府環保局今天（23日）回應，環保局獲知此事後派員了解，稽查人員到場時，東寶加油站旁的打那岸圳水色已經恢復，當場取樣檢測水質，PH（酸鹼值）7.58，水溫18.4度，溶氧量每公升2.48毫克，相關數據尚無異常。

    外界質疑水質為何那麼快就恢復？縣府環保局研判，事發當天下起陣陣雨勢，打那岸圳水質若有污染，可能迅速被稀釋，允諾持續追查上游是否有污染源，各界如果發現水質有異，請立即撥打環保局報案專線反映，電話：03-9907733。

    打那岸圳截取北成圳水源，供應羅東鎮新群及東安里的農田用水，灌溉面積100多公頃，過去曾發生溶氧量低造成魚群暴斃，登上媒體版面。

    宜蘭縣府環保局人員到場稽查時，打那岸圳水色已經恢復正常。（圖由宜縣環保局提供）

    宜蘭縣府環保局人員到場稽查時，打那岸圳水色已經恢復正常。（圖由宜縣環保局提供）

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