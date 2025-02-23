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    台人在日本結帳1行為遭怨「台灣人素質」 他好奇：真有這規則？

    有台灣人去日本購物時，將商品拿給已經在排隊的朋友幫忙結帳，結果卻被日本店員制止。（資料照）

    有台灣人去日本購物時，將商品拿給已經在排隊的朋友幫忙結帳，結果卻被日本店員制止。（資料照）

    2025/02/23 21:21

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人相當喜歡到日本旅遊，其中到藥妝店採購更是必備行程。不過有網友表示，他看到一篇新聞描述有台灣人去日本購物時，將商品拿給已經在排隊的朋友幫忙結帳，結果卻被日本店員制止，讓他相當好奇「日本真的有這規則嗎？」

    一名網友在PTT以「日本購物結帳潛規則？」為題發文表示，他每年會去日本一次，算了總次數已經超過20次，但看見一篇新聞說，有網友在日本目睹一名台灣人購物時，將商品拿給已經在排隊的朋友幫忙結帳，不料卻被日本店員制止，隨後日本店員用日文向同事抱怨「又是台灣人素質嗎？」

    網友分享，他去過那麼多次日本，去藥粧店排隊結帳時，老婆偶爾會在結帳區附近貨架，再拿個藥品丟給我，或是去超市買東西，突然想起朋友交代的伴手禮，又跑去拿來給已經排隊中的他結帳，且這種類似情況，也看過日本人這樣做，但從來沒看過被制止的，好奇發問，「想請問各位，日本真的有這規則嗎」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「住十年了，沒聽過」、「我覺得如果是都算同一筆結帳可以，但臨時丟進來還要分開結帳就是解壓縮的」、「日本人也會解壓縮好嗎？」、「各國都一樣啦，兩三樣根本沒差，不要提滿滿一籃子或一堆來解壓縮就好」。

    不過也有網友表示，「前天才剛看到過，店員會請人去排隊」、「日本人思考方式是：會不會影響的其他人」、「在日本解壓縮被店員阻止過」、「問在日本工作的朋友，他說結帳中是不行的，排隊中不太有人管，除非是拿一大堆」。

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