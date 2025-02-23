錯過再等1年！ 台中大坑9號步道櫻花盛開

盛開櫻花在藍天白雲襯托下形成一幅美麗的天然構圖。（民眾提供）

2025/02/23 17:31

〔記者許國楨／台中報導〕各地進入賞櫻旺季，台中大坑人潮最多，號稱最親民的9號步道，近期也有一棵季節限定的櫻花盛開，在藍天白雲襯托下形成一幅美麗的天然構圖，民眾行經幾乎都會駐足觀賞，更吸引許多女生打卡搶同框，直說色彩繽紛超好拍，但錯過得再等一年，想賞花的民眾可要把握機會。

大坑風景區擁有12條登山步道，各具特色，難度不同，其中9號、9-1及10號步道最受歡迎，不僅擁有最親民步道的美稱，沿途還有農夫市集和攤販，讓遊客邊走邊賞景、順道採買。

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而近期9號步道一處櫻花樹正值盛開期，粉嫩花朵在陽光照耀下顯得格外迷人，成為登山客駐足拍照的熱門景點，許多遊客爭相與櫻花合影，紛紛拿出手機自拍或互拍，更掀起打卡熱潮，有民眾笑稱：「來這裡不僅能欣賞美景，還能順便健身，一舉數得！」

不過要通往該處的9號、9-1及10號的3條步道中，目前除了10號步道全線封閉維修中，9號步道則是部分路段崩塌處邊坡修繕，預計自2月7日起至7月7日止，封閉0K+650~0K+932路段路段維修，提醒遊客注意步道狀況，建議改道9-1步道連接，以確保行程順利。

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