古地圖竟出現新光三越？張鎧臣創作現代版台灣府城池圖

文史工作者張鎧臣融合府城古今面貌創作《如果我是知縣》城池圖，驚豔大眾！（張鎧臣提供）

2025/02/23 18:08

〔記者王姝琇／台南報導〕今年適逢府城建城300年，文史工作者張鎧臣以1807年《續修臺灣縣志》內附城池圖為底，融合現代城內200餘處地標，繪製出2025年版台灣府城池圖，取名《如果我是知縣》驚豔大眾。數百年前古地圖上，出現美術館、新光三越等現代建築，別有一番風趣！

府城建城300年源自1725年開始興築台灣府城，以確保台灣府治及周邊居民、商號的安全，城的建立也奠定台南城市的基礎範圍。迄今台灣府城城門與城牆只有部分存續，包括有大東門、大南門、兌悅門，及遷至成大的小西門遺構，惟府城概念仍深烙在當代台南市民的日常生活之中。

請繼續往下閱讀...

張鎧臣提及，對府城城門文史略有研究，適逢府城建城300年，為讓更多民眾認識府城的過去、現在及未來，以《續修臺灣縣志》的「城池圖」為底圖，融合現代城內200餘處地標，繪製出2025年版台灣府城池圖，取名《如果我是知縣》，另自製網站介紹府城環城遺構殘跡及遺址。

新版台灣府城池圖《如果我是知縣》，標示4大門、4小門以及城外兌悅門位置，不同的是，小西門遺構已遷移至成功大學、原小東門位置旁，與原城池圖有所不同。古地圖城內有200餘處現代建築標示，包括有台南女中、民生綠園、天壇、新光三越、大遠百、台南火車站、城隍廟、全美戲院、蝸牛巷、美術2館、地方法院、大潤發等地，都鉅細靡遺地標註在府城內相對應位置上。

張鎧臣將《如果我是知縣》圖文上傳個人臉書，大批網友、台南市民都讚不絕口！張鎧臣說，長期研究在地文史，對於建築與地理相對應位置相當熟悉，所以只花1天就完成，希望民眾能透過此圖以不同角度認識府城古今的面貌，帶民眾以趣味方式穿越歷史，深度了解府城建城300年。

府城迄今仍存續的大南門。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法