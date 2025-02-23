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    捷運施工衝擊內科瑞光路交通 評估公車道、堤頂交流道高乘載管制

    台北市政府評估在瑞光路實施「時段性」公車專用道的可行性，以應對台北捷運環狀線東環段施工期間的交通衝擊。（記者林承鴻攝）

    台北市政府評估在瑞光路實施「時段性」公車專用道的可行性，以應對台北捷運環狀線東環段施工期間的交通衝擊。（記者林承鴻攝）

    2025/02/23 17:15

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運環狀線東環段經過內湖瑞光路，目前尚未動工，地方擔憂施工期間加劇塞車狀況。台北市政府研議以強制性管制應對屆時的交通衝擊，評估在堤頂交流道進城或出城實施高乘載管制並推廣共乘，以及於瑞光路實施「時段性」公車專用道的可行性。捷運局表示是否實施公車專用道尚未定案，地方則表態願意配合市府決策。

    台北市交通局2023年調查內科員工開車或共乘通勤習慣，1人汽車比例高達78.2%、全車2人15.4%、全車3人及以上為5.9%，顯見1人汽車是塞車主因。瑞光路為內湖科學園區交通要道，周邊有眾多資訊、通訊、媒體、金融公司，以及許多賣場超市，平日上下班時段都會塞車。

    交通局綜合規劃科科長黃皇嘉指出，由於從各地通勤到內科的人流較分散，且民調結果指出內科在地居民及工作民眾也多持反對意見，因此評估堤頂交流道實施高乘載管制有困難。公車專用道部分，瑞光路車流複雜、轉向較多，道路寬度有限，單一車道公車專用道也是可能的方向。

    台北市捷運局表示，東環段規劃利用公有地作為車站出入口，施工期間利用公有地作為改道動線，盡可能縮減施工圍籬，瑞光路可維持雙向各2車道通行。

    捷運局與交通局合作委外評估「內科地區交通改善資料及策略研析工作」，預計2月底前完成交通調查資料蒐集分析，後續各項管制計畫模擬分析尚在進行中，預計今年6月底完成；另捷運施工期間實施公車專用道尚在模擬分析檢討中，目前沒有定案。

    港墘里里長魏景城認為，若經過市府評估，高乘載管制在上下班尖峰時間或許可行，只是民眾就得配合過了尖峰時間後才出門。魏景城同意鼓勵大家不要開車，改搭公車才是塞車的解決之道，不過大家為了方便還是會選擇開車，若要實施公車專用道會配合宣導，呼籲市府要完整規劃，提早告知市民。

    捷運局指出，環狀線東環段CF713標（Y30站）交維計畫已經提送交通局審查，交通局邀集學者專家預定於3月召開專案審查會議；CF710標（瑞光路Y31站、Y32站）已完成交維計畫初稿，將與交通局協調後，適時提送交通局審查。

    台北市政府評估在瑞光路實施「時段性」公車專用道的可行性，以應對台北捷運環狀線東環段施工期間的交通衝擊。（記者林承鴻攝）

    台北市政府評估在瑞光路實施「時段性」公車專用道的可行性，以應對台北捷運環狀線東環段施工期間的交通衝擊。（記者林承鴻攝）

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