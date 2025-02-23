淡水國小3老舊建物將拆除 新建校舍、光電球場拚2027完工

新北市淡水區的淡水國小的信義樓、司令台因高氯離子含量超標，影響建築耐久度，經鑑定後，辦理報廢拆除作業。（記者羅國嘉攝）

2025/02/23 17:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區的淡水國小，創校超過128年，校園內有多棟建築物老舊，教育局表示，「信義樓、司令台及蒸飯室」因高氯離子含量超標，影響建築耐久度，此案依新北市有財產管理自治條例，因建物耐震評估結果顯示結構安全疑慮，經鑑定後，辦理報廢拆除作業，並已於日前簽准提案，後續將送市議會審議，而拆除後的校地則規劃建置光電球場，全案預計2027年1月完工。

教育局長張明文指出，據評估報告，信義樓與司令台高氯離子含量超標，影響建築耐久性，基於校舍長期安全考量，應拆除重建。此外，蒸飯室現已無使用，且部分綠化設施影響拆除施工動線，因此一併納入拆除範圍。

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張明文表示，目前該校普通班學生共計1167名，為確保學生學習權益，學校將採取先建後拆方式進行校舍更新，確保師生在安全無虞的環境下進行教學活動。新建校舍完成後，學生將遷入新空間學習，拆除後的校地則規劃建置光電球場，提供更完善的學習與運動場域。

張明文說，信義樓校舍已老舊且校舍不敷使用問題，為拆除老舊校舍信義樓及增加校舍空間，故辦理校舍新建及信義樓拆除工程，預計可提供行政處室7間、普通教室17班、專科教室3班、多功能教室1班。校舍新建與拆除工程總經費約4.8億元，預計於2026年開始拆除作業，2027年1月完工，未來將提供淡水國小師生更安全、優質的學習環境。

新北市淡水區的淡水國小的信義樓、司令台及蒸飯室等老舊建物將拆除，拆除後的校地則規劃建置光電球場。（教育局提供）

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