美濃客英雙語說故事比賽 題材多元富創意

「廣越盃客英雙語說故事」比賽參賽者須全程使用英客語說故事，任一語言依不同學習階段需占10%至40%不等比例。（美濃博士學人協會提供）

2025/02/23 16:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃首創「第四屆廣越盃客英雙語說故事」比賽，今年計有69隊、231名選手一較高下，表演題材多元且富創意，美濃特色、新聞時事、環保食農和童話故事，都成為美濃學子的表演主題。

客英雙語說故事比賽由美濃博士學人協會舉辦，美濃鄉親廣越公司董事長吳朝筆贊助全部經費，提供國中小組第1名1萬、6000元獎金，希望藉由高額獎金吸引各校高手踴躍參賽，展現美濃區客華雙語沉浸式教學及英語雙語教育的豐碩成果。

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比賽分國小高、中、低年級組和國中組，參賽者須全程使用英客語說故事，任一語言依不同學習階段需占10%至40%不等比例，不可全程使用單一語言。

美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，今年明顯感受到參賽學生客語表達更加自然生動，透過客英說故事賽事，對客語復振確有莫大激勵、提升，低年級組展現極大創意，改編多本中英文繪本故事，也有將生活經驗融入的《聖誕老公公著傷》自編故事，其中1名小參賽者不僅台風穩健，英客語發音也十分標準流暢，令人刮目相看。

中年級組主題相當多元，從家庭生活、祖孫情、孝道、美濃田園風光、生態保護等議題，參賽者用客英語和豐富肢體動作、表情，展現美濃特色，高年級參賽者整體表現有進步，且英文似乎比客語好。

比賽結果各組前3名－國中組第1名：楊雅茹、楊敏瑜、賴卉芸（南隆國中），第2名：林躍頤、宋軒逸（美濃國中），第3名：蕭千媛、彭瀞萱、李映萱 （南隆國中）、張怡敏、楊家睿、劉禹軍（美濃國中）。

國小高年級組第1名：鍾宇真、鍾采歆、黃楀彤（廣興國小），第2名：朱珮甄、黃尹霈、張郁琪（龍肚國小），第3名：鍾茗安、吳侑聖、朱宸佑 （龍肚國小）、林子恆、黃世娜、黃語恩、洪瑋辰、溫日龍（東門國小）。

中年級組第1名：高僅捷、陳可茵、毛胤芸、邵珩 （吉洋國小），第2名：江沐帆（美濃國小），第3名：吳東翰、曾駿宥（東門國小）、劉昍穎、陳宥蓁、林夏、劉佳縈（美濃國小）。

低年級組第1名：彭梓晴、夏榆欣、張益嘉、涂昕榆（吉東國小），第2名：江沐晨（美濃國小），第3名：蔡丞佑、陳允祥、高僅茗、陳姿榕 （吉洋國小）。

高雄美濃首創「第四屆廣越盃客英雙語說故事」比賽，今年表演題材多元且富創意。（美濃博士學人協會提供）

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