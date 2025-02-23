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    環團憂台灣倉促啟動ETS 恐致大企業壟斷碳交易市場

    國內製造部門的溫室氣體排放量，占全國總排放量約一半。示意圖。（資料照）

    國內製造部門的溫室氣體排放量，占全國總排放量約一半。示意圖。（資料照）

    2025/02/23 16:52

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部正在研擬台灣的總量管制與排放交易制度（ETS），預計明年下半年試行，最快後年正式上路。不過，環團指出，台灣主要排碳大戶多集中在少數大企業，如果ETS市場流動性不佳，可能會導致大企業握有過大的影響力，導致價格扭曲，甚至產生壟斷碳交易市場的風險。

    環境部長彭啓明日前表示，為加大國內減碳力道，正在研擬總量管制與排放交易制度，由環境部設定溫室氣體排放總量上限，企業若超過排放許可，可購買其他企業釋出的排放額度（俗稱碳權），讓碳的價格由市場機制決定。未來總量管制上限規範，會比碳費的自主減量A、B方案更加嚴格；目前正在邀請有意願的企業組成先行者聯盟，預計明年下半年試行ETS，最快2027年正式上路，讓碳費和總量管制排放交易雙軌併進。

    台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則認為，台灣催生碳費制度就耗時逾2年的時間，ETS比碳費制度更為複雜，恐需要耗時更久的時間討論。且碳費制度尚處於起步階段、企業明年才要開始繳碳費，現階段倉促引入ETS，也可能會讓企業過度將注意力放在ETS上，對碳費制度瞻前顧後，拖延繳交自主減量計畫，降低碳費預期可達到的減碳成效。

    趙家緯指出，台灣的排碳大戶過度集中在少數產業上，且多半是大企業，如果ETS的配額只在這些大企業之間流動，可能會導致他們擁有過大的影響力，左右排放配額價格，甚至產生壟斷碳交易市場的風險。

    此外，ETS也應極力避免政府分配排放配額時，因為受到大企業的遊說壓力，而給予過高的免費排放額度。例如韓國的ETS因為政府給予的排放配額數量過多，反導致碳價低廉、無法促進企業減碳，即是負面例子。

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