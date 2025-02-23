護理師上班16小時、醫師要離職 衛福部明開會討論急診壅塞

衛福部明天將再度邀集醫學中心、急診醫學會開會討論，確認急診壅塞因應對策落實程度及有無可再強化措施。（資料照）

2025/02/23 16:21

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。衛福部醫事司長劉越萍表示，這波壅塞預估到3月狀況才會好一點，醫學會建議與政府因應對策一致，明（24日）將再度邀集醫學中心、急診醫學會開會，確認政策落實程度及有無可再強化措施。

急診塞車難解，在北部工作的一名急診醫師在網路上說，打定主意要離職了，直言近期急診根本就當病房在顧，一上班接了20、30床，根本記不得誰是誰、只顧得好生命徵象，護理缺額急忙補上的人力容易醫囑出現執行錯誤，需要加護病房的病人也滯留在急診無法密集監控，更透露護理師朋友都走了3成。

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也有護理人員直言，各大醫院加護病房都滿床，她已經連上16小時班，不是坐在辦公室，而是跑了16小時，用生命在跑。因為沒床，有些病人只能在無健全設備的病房做所有接近加護病房的處置，直言台灣真的醫療崩潰了，有時真的做到很想哭！

衛福部曾於2月上旬召開急診壅塞因應會議，劉越萍指出，往年春節連假急診負荷本來就比較重，今年又有流感、諾羅病毒等疫情因素，已預期消化病人速度較慢，進而強化短期作為，當時已請醫學中心加強、協助調度急診人力。

此外，劉越萍指出，上次會議也有討論安寧病床等特殊病床可彈性調度開放收治一般病人，健保署願意配合給付，預計開放到3月15日，但問題是落實機制要如何進行，現在要了解卡在哪裡，強調目前的因應策略與急診醫學會提出的方向一致。

劉越萍表示，明天開會需要再了解的是，之前講的政策落實程度，以及還有沒有可以做的其他對策。

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