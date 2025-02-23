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    大村火車站新圓環實測 網友炸鍋直行不好嗎？

    彰化縣政府在大村鄉中正西路口設置標線型圓環，圓環已完工，後續還有標線人行道。圖為設計示意圖。（圖縣府提供）

    彰化縣政府在大村鄉中正西路口設置標線型圓環，圓環已完工，後續還有標線人行道。圖為設計示意圖。（圖縣府提供）

    2025/02/23 16:17

    〔記者張聰秋／彰化報導〕無號誌多叉路口一直是駕駛人的夢魘，彰化縣大村鄉中正西路與周邊道路交會處過去因為路況複雜，車流交錯，經常發生行車爭道與壅塞問題。為改善此一瓶頸，縣府工務處新設標線型圓環，希望藉由圓環設計理順動線、提升通行效率。然而，這項新工程卻在網路上掀起兩極討論，有人讚許「圓環讓行車秩序更明確」，也有人直言「直行不好嗎？設計真的合理嗎？」

    這次的新圓環設計受到關注，主要是因為該路口緊鄰大村火車站及台鐵平交道，過去車流主要依賴平交道號誌控制，現在透過標線導引車輛繞圓環行駛，意圖降低車速、減少爭道。

    沒想到這樣的改變引來不少討論，有網友認為，「沒有紅綠燈的等待感放大了，但正確的道路設計比無腦插紅綠燈更有效率！」、「行車更順暢，台灣終於往正確方向進步！」但也有網友擔憂，「這麼直的路，為什麼不能直行？強迫繞圓環反而容易讓人困惑」、「這會不會變成新的塞車點，遇到火車時整個圓環都卡死？」還有不少在地人表明，路直行就好了，怎麼要捨直取彎呢？這裡大車進出頻繁，圓環容納不下，很容易就壓過標線，罰單就來了。

    針對外界質疑，縣府工務處表示，該區交通流量日益增加，加上周邊新大樓與透天厝林立，尖峰時段的壅塞問題日趨嚴重，因此才規劃標線型圓環，希望減少交叉口混亂情況，並進一步提升安全性。

    至於民眾擔憂大車通行問題，工務處強調，圓環工程完成當下實地觀察遊覽車通行，結果顯示進出無礙，不過，為確保圓環設計符合實際需求，縣府將於明天星期一上班日派員現場觀察大車通行狀況，並適時調整標線配置，確保用路人安全與行車順暢。

    彰化縣大村鄉中正西路標線型圓環設計全新完工，引發熱議。（圖縣府提供）

    彰化縣大村鄉中正西路標線型圓環設計全新完工，引發熱議。（圖縣府提供）

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