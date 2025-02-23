香港弱勢兒圓飛行夢 遊台南景點、吃美食

香港慈善團體主辦的「夢之旅：2025台灣慈善之旅」，協助基層弱勢兒少一圓飛行夢。（記者劉婉君攝）

2025/02/23 15:13

〔記者劉婉君／台南報導〕200名來自中國香港的身心障礙兒童、家長、醫護團隊及義工，自21日起至今（23）日，於台南進行3天2夜的「夢之旅·2025 台灣慈善之旅」，逛夜市、吃美食、遊景點，一圓飛行出國旅遊的夢想。

「夢之旅」活動由香港慈善團體-夢天使義工團主辦，在香港及台灣許多機構、民眾的愛心支持下，協助46個從未搭乘飛機的弱勢身心障礙兒少，一同到台南旅遊，同行的除了家長，還有醫療團隊及義工，也有過去曾參與活動的青少年轉換身分成為義工，加入服務的行列，香港藝人周家怡與黃美棋則擔任活動大使，陪同身心障礙兒童一同探索台南。

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夢天使義工團主席霍偉堯表示，希望透過活動，讓基層家庭的身心障礙小朋友可以出國旅遊，實現飛行的夢想，為他們種下勇敢逐夢的種子。也希望能有更多民眾一起來關注基層的身心障礙兒童。

為期3天的台南行，參訪武聖夜市、走馬瀨農場、頑皮世界動物園、十鼓文創園區等，台南市長黃偉哲今天也到十鼓文創園區贈送伴手禮給來訪的身心障礙家庭及義工，黃偉哲說，台南是台灣的第1個城市，不僅是美食之都，也是宗教之都，從此次活動看到的香港人和台南人一樣的地方，就是內心都充滿了愛，台南是非常友善的城市，針對南市基礎公共建設的無障礙環境，也會與香港朋友一起學習，台南還有許多好景點，歡迎多來走走。

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