台鐵公司啟動第2波甄試 估平均錄取率21.71％

台鐵公司總經理馮輝昇今日視察台北開南中學考場，了解試場作業並親臨各考試教室為考生鼓勵。（圖由台鐵公司提供）

2025/02/23 14:54

〔記者林志怡／台北報導〕台鐵公司配合組織轉型及強化基層營運人力結構，本月初已完成第一試體能測驗，第二試筆試則於今日同步於台北、台中、高雄、花蓮4考區舉行，預計正取699名、備取1122名，成績將於3月10日下午2時公告，通過者可在3月25日下午2時可至甄試網站列印第三試（口試/術科）入場通知書，並於3月30日參與甄試，最終結果會在4月11日下午2時公告於甄試網站。

台鐵公司指出，第二試筆試於今日同步於台北、台中、高雄、花蓮4考區舉行，本次合格應考人數4290人，到考人數3220人，缺考人數1070人，到考率達75.06%，其中台北考區應到2282人，缺考595人，到考率73.93%。

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此外，台鐵公司說明，台中考區應到595人，缺考157人，到考率73.61%；高雄考區應到535人，缺考134人，到考率74.95%；花蓮考區應到878人，缺考184人，到考率79.04%。預計平均錄取率約為21.71%。

台鐵公司人力資源處科長張秋美說明，這次甄選職類包括工程、技術、管理等多元專業領域，提供具服務熱忱與專業能力的人才優質就業機會，錄取人員經完整培訓後，將投入第一線崗位服務，未來將藉由完善的在職訓練制度，搭配明確的職涯發展路徑，並提供暢通之陞遷管道。

台鐵公司總經理馮輝昇今日也赴現場視察台北開南中學考場，了解試務工作、考場秩序及測驗防弊等事項，並對相關工作人員表達感謝，親臨各考試教室為考生鼓勵，期許考生金榜題名，加入台鐵服務民眾的行列。

馮輝昇表示，為確保運輸安全、加速數位轉型及深化ESG永續發展，延攬具專業技術與創新思維的人才加入台鐵團隊至關重要，期待本次招募人才為公司帶來活力及創新動能，推動營運持續成長。

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