他教1招「免費吃外送霸王餐」 反遭炎上罵爆

近日有網友在網上發文「教學」，如何利用平台規定「免費吃霸王餐」。（圖擷取自社群平台Threads）

2025/02/23 16:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來功能便利的美食外送平台，雖會出現餐點送錯等情況，但仍成為許多外食族的心頭好，不過卻也不時傳出有惡劣不肖分子故意鑽漏洞。近日有網友在網上發文「教學」，如何利用平台規定「免費吃霸王餐」，然而內容涉及詐欺等犯罪行為，文章發布後立即引發炎上，並讓其他網友廣傳呼籲千萬不要仿效。

據了解，這週許多知名網紅、KOL和YouTuber紛紛分享1張截圖，提醒大眾千萬不要模仿圖中網友做出的惡劣行為。根據截圖顯示，只見1名網友在社群平台Threads的發文，他開頭先是寫下「一種針對熊貓外送的新招」，接著指導觀看內文的其他網友，如何利用外送平台的規定，成功吃到免費送到家的外送餐點。

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該網友稱，要盡量點「滷味」、「鹽酥雞」這類，有10幾種、甚至20種選項的餐點，等收到餐點後，再拍照並回報錯誤訂單，拍照並回報錯誤訂單，並記得回報客服時，說明很多餐點都不是自己點的，「因為很多很雜，其實也看不出來到底點了什麼」，這樣就能成功拿到「免費退餐」，網友還表示他拿很多店家來實測這招，屢試不爽。

該文一出，許多網友紛紛痛斥原PO貪小便宜、不顧他人賺錢辛勞的行徑，並向平台喊話支持提告，「犯罪還要號召天下」、「社會敗類就在說這種」、「這操作很中国底層韭菜的作為」、「乞丐耶，這點錢也要在那邊省」、「好的制度都是被這些人破壞掉的」、「這是一種詐欺行為，現在真的很多人喜歡把自己的犯罪證據丟到網路上欸」。

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