神明也用iPhone？ 雲林四湖參天宮「顧爐童子」背手機袋引熱議

四湖參天宮後殿顧爐童子香爐，2尊神童身揹手機袋引發熱議。（記者李文德攝）

2025/02/23 15:56

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣四湖參天宮主祀關聖帝君，是當地信仰中心。其中後殿一樓前有座顧爐童子爐，近日民眾發現2尊童子斜背著手機袋，袋中更有iPhone展示機引人好奇。廟方解釋，皆是一名女信徒稱應童子指示而做。此奇談也在當地流傳，令人感到神奇又有趣。

參天宮建廟歷史超過百年，一直作為當地的信仰中心，除此之外信眾來自全台四面八方，是台灣主祀關聖帝君極具代表性的廟宇。其中位在凌霄寶殿1樓的「顧爐童子」香爐，更是縣內獨一無二。

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廟方指出，台灣民間信仰中，顧爐童子是守護廚房或火爐的神明，演變至今已成家庭凝聚力象徵，代表團圓。約60年前打造後殿時，經恩主公指示設置此香爐，2尊童子分別叫「招財」、「進寶」，大部分民眾都會向他們求財，除在爐緣、底座準備糖果、餅乾及玩具敬拜外，因應智慧型手機流行，信眾也供奉模型手機。

副主委吳俊儀表示，因模型手機太擬真，因此成為宵小盯上的目標，過年期間原本放置的2隻塑膠模型手機因此遭竊。日前有女信眾稱夢見童子指示要她購置新的iPhone展示機，後女信眾擔心又被偷走，再附贈手機背袋讓神童們背在身邊。

廟方表示，事後這位信徒將神童遺失手機的事情，貼於網路上，並呼籲民「不要再拿錯手機」，引發熱議；民眾看見2神童後笑著說，神明也需要與時俱進，現在人手一機，神明也一樣，令人耳目一新。

手機袋中更放著iPhone展示機。（記者李文德攝）

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