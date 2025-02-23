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    黑面琵鷺全球普查 台南比去年增加445隻

    台江處表示，今黑琵全球普查，台灣數量預估將超過4000隻，比去年數量增加。（記者蔡文居攝）

    台江處表示，今黑琵全球普查，台灣數量預估將超過4000隻，比去年數量增加。（記者蔡文居攝）

    2025/02/23 14:41

    〔記者蔡文居／台南報導〕2025年黑面琵鷺全球同步普查，台江國家公園在台南台江地區共記錄到黑琵2536隻，比去年增加445隻；大台南地區（嘉義到高雄）則記錄到3594隻，比去年增加196隻。台江處表示，目前台灣的數據尚待彙整，但估計今年台灣的黑琵數量將超過4000隻。

    2025年黑面琵鷺全球同步普查，於今年1月中旬於東亞各國同步進行，台灣為黑面琵鷺的主要度冬區，數量約占全球的6成以上，其中尤以台南的數量最多。配合全球同步普查，台江國家公園委託台南市野鳥學會等保育團體同步進行調查，調查範圍北至嘉義南到高雄。

    根據台江處公布的調查結果，台南台江地區今年2536隻，增加445隻；大台南地區（嘉義到高雄）今年3594隻，增加196隻。

    另外，黑面琵鷺保育學會日前公布2025年的黑面琵鷺普查結果，調查範圍從濁水溪口到高屏溪口，範圍擴及到雲林等地，共記錄到4104隻，比去年的3737隻多了367。

    台江處保育科長王建智表示，今年黑面琵鷺全球普查結果尚未出爐，台灣是由中華鳥會彙整各地鳥會的記錄數據。不過，黑琵在台灣主要集中在雲林以南到高雄，以台南的數量最多，目前各調查團體已有部分數據出爐，尚待最後確認及彙整，但可以確定的是，今年數量將超過4000隻，比去年數量增加，這是相當可喜的一件事。

    台南鳥會資深鳥友郭東輝表示，今年台南地區的整體數量雖有增加，但台17以西局部地區，數量並不如以往， 因此不應錯誤解讀光電板的設置對黑琵並無影響。

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