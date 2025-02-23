林鐵復駛首發！阿里山花季3/10登場 花況可期

為期1個月的阿里山花季將於3月10日登場。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/23 14:26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為期1個月的阿里山國家森林遊樂區花季將於3月10日展開至4月10日，這是林鐵中斷15年後全線復駛後的首個花季，林業及自然保育署嘉義分署攜手林鐵文資處，以「森林流動藝旅」為設計構想，為花季展開一場與眾不同的開幕體驗，3月10日開幕首航名額150名，將於2月25日上午10點開放報名。

2025阿里山花季記者會今天於林業鐵路嘉義車庫園區舉行，當場公布花季主視覺以阿里山森2488品牌植物系列為設計元素，同時將森2488限量公仔帶至現場展示，讓遊客也能欣賞到來自海拔2488公尺的藝術創作，感受藝術家以自然紋理刻削出溫潤質樸的痕跡，體驗阿里山森林的故事和回憶。

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嘉義分署長張岱指出，為迎接阿里山花季的多元風貌，今年「春，櫻與音的對話」攜手林鐵處以阿里山林業鐵路為載體，帶領遊客從阿里山車站出發，穿梭於春日美景之中，沿途行經祝山、對高岳等車站，途中將安排馬戲團快閃藝術演出，最後在沼平車站舉行盛大花季開幕儀式。

首航活動名額限150名，將於2月25日上午10點於「」官方Facebook專頁開放報名，有興趣的民眾請持續關注相關訊息。

張岱表示，阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻、霧社山櫻、唐實櫻、琉球山櫻、阿龜櫻、吉野櫻等多達31個櫻花品種，目前山櫻、阿龜櫻開花約5成，不同品種的櫻花將在為期1個月的花季期間陸續綻開，預計3月中、下旬達到最盛期，民眾請提早規劃，前往阿里山國家森林遊樂區欣賞如夢似幻的櫻花美景。

為期1個月的阿里山花季將於3月10日登場。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區粉紅色系櫻花綻開。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區盛開中的緋寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家森林遊樂區花色高雅的唐實櫻。（記者蔡宗勳攝）

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