台中人行道高低不平成「陷阱」 去年國賠案激增2.6倍

人行道鄰路口處竟延伸設計一個高出路面17公分的水泥「邊框」，且佔據路口接斑馬線一半的空間，成人行風險。（圖由陳俞融提供）

2025/02/23 15:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府每年投入資源改善人行道，但市議員陳俞融指出，路面屢見人行道高低不平，形同「陷阱」，行走民眾若不察常因高低差跌倒，近3年來已有31件行人走在人行道受傷而提出國家賠償案，其中16案已透過協議完成賠償，前年通過的3件，到去年賠償案增到8件，上升幅度達2.6倍，促市府打造無障礙的通行環境，避免市民再受到無謂的傷害。

陳俞融說，市府雖然宣稱台中市人行道設置標準是依據「市區道路及附屬工程設計規範」規範辦理，現行人行道與道路路面高度差也以15公分以下為主，但實際調查發現，許多既有人行道仍存在高低落差大或鋪面不平整的問題。

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她舉例，崇德路一段人行道經改造後，有一側人行道到鄰路口處竟延伸設計一個高出路面17公分的水泥「邊框」，且佔據路口接斑馬線一半的空間，但對向人行道路口卻未見相同設計，同路口2套設計，一般路口均開放不會有阻礙物，該處設計恐讓行人過馬路到另一端人行道若稍不注意，就可能被突兀的高低落差絆倒，十分危險。

陳俞融指出，台中市從2022年到2024年共申請31件行走人行道而受傷的國賠案，導致市民受傷的主要原因包括人行道鋪面不平整及人行道高低落差過大，造成通行不平順、不暢通，更嚴重影響行人安全，特別是老人、孕婦及行動不便者更容易因此絆倒受傷。

陳俞融強調，市民只是在人行道上正常行走，卻因為人行設施沒設置好而受到傷害，這完全不符合「人本交通」的理念，她質疑31件國賠案可能只是冰山一角，還有更多市民可能因小傷害而未提出賠償；其中已完成國賠案件中，2023年申請案僅3件，但到去年增為8件，增加2.6倍之多，市府不能不重視。

陳俞融要求市府應全面清查台中市人行道現況，針對高低落差超過規範的路段應加速改善，確保讓行人有更安全、更友善的人行環境。

台中人行道屢有高低不平情況，造成行人走路風險。（圖由陳俞融提供）

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