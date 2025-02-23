北市續推「生生喝鮮乳」 新北憂排擠教育預算暫不跟進

台北市昨日宣布由教育局自籌1.84億元（1年），推出升級版「生生喝鮮乳」專案，新北市擔憂排擠其他教育預算，暫不跟進。（資料照，新北教育局提供）

2025/02/23 14:11

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市政府昨日宣布由教育局自籌1.84億元（1年）、4月推出升級版「生生喝鮮乳」專案，要把中央收走的鮮奶還給孩子；對此，新北市教育局今天回應暫不跟進，市境內有33萬名國小及幼兒園學童，若全面補助每年需花3.3億元，為免排擠新北市教育預算，目前仍傾向待中央經費到位後，再執行完整規劃方案。

教育局指出，先前已針對「都會區兌換券」及「偏鄉專案運送」進行完整規劃，並與4大超商洽談穩定合作模式，孩子可憑數位學生證至超商及量販店等相關通路，兌換乳品、保久乳或豆漿，後續也會搭配健康促進政策，監測學生身高等健康狀況，以利追蹤推廣效益。

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然而，新北市公私立國小及幼兒園學童共計33萬人，如以每年提供40週、每週1次乳品、每瓶單價25元計算，若採全面補助，總經費每年約需3.3億元。

教育局說明，經費執行項目皆於前一年度編列預算，涵蓋範圍包含學生相關補助費用（保險費、弱勢生相關補助費等）、設備維護費、活動費、師生研習費用等，也重視每一名學童的營養健康，逐步提高餐食補助，每年投入學生早午餐相關補助約12億元，其中約5.5億元用於補助弱勢學童早午餐。

關於「生生有鮮乳」，考量財政及教育資源配置，持續與中央溝通爭取經費到位後再執行，以免排擠到其他教育預算。

教育局提到，目前學校已在午餐菜單中提供如乳製品、豆漿或含鈣食物增加鈣質攝取，會繼續鼓勵學校於午餐菜單設計上提升鈣質攝取，確保學童飲食均衡健康。

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