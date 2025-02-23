基隆表揚寄養家庭、安置機構 守護184名在地兒少

基隆市政府兒童及少年事務處辦理「愛的甜甜圈」家外安置家庭及在地評估小組授證表揚暨兒少餐敘活動。（基隆市政府提供）

2025/02/23 14:40

〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市有184名安置兒少，為了感謝兒少安置機構、寄養家庭的付出，基隆市政府兒童少年事務處昨天（22日）舉辦「愛的甜甜圈」餐敘，市長謝國樑和安置兒少們餐敘，表揚寄養家庭、居家托育家庭、安置機構、跨專業評估小組專家付出無私的愛，共同祝福孩子們平安喜樂過好年。

謝國樑說，截至去年底，基隆共184名兒少由市府第一線社工介處輔導提供「安置服務」，其中39名是法院判決停止親生父母的親權，由他擔任法定監護人的孩子，感謝每一位專業照顧者付出愛心，「大家都是基隆最重要的孩子」，相信這份愛與信任關係，將成為孩子們最溫暖且堅強的依靠。

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他指出，「照顧從來就不是件容易的事」，基隆安置資源端，包括46戶寄養家庭、14戶居托家庭、安置機構大光兒少之家與主恩兒童之家、社團法人台北市托育協會等單位，願意公私協力，提供孩子穩定溫暖的生活，社會各界應予大大肯定與掌聲。

兒少處長林麗蟬表示，歡迎大眾參與兒少保護，除邀請擔任寄養家庭外，也招手具托育人員技術士證並領有基隆市居家托育登記證書者，推動專業居托安置服務。凡對安置服務有興趣的市民，隨時可洽兒少處服務電話（02）2424283169、「基隆市居家托育中心」服務電話（02）3401-1253查詢。

基隆市府舉辦愛的甜甜圈餐敘，政策推廣大使楊寶楨祝福安置兒少與寄養家庭。（基隆市政府提供）

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