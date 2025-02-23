宜蘭驚傳法鬥犬強遭灌農藥命在旦夕 漏夜送醫急救

宜蘭驚傳法鬥犬強遭灌農藥命在旦夕，漏夜被送到24小時的動物醫院急救。（圖由飼主提供）

2025/02/23 14:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市傳出法鬥犬遭人惡意灌毒，一隻8歲大的「逗逗」，被強灌半瓶除蟲劑後吐血塊、拉血水，飼主連夜送往24小時動物醫院急救。警方獲報傳喚涉案人到案說明，將依違反動物保護法及毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

宜蘭警分局今天（23日）發布新聞稿指出，警方日前接獲報案，指稱家中犬隻在家中遭人餵食除蟲劑，已通知涉嫌人到案，全案將函送法辦，呼籲各界勿虐待或傷害動物，以免觸法。

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許姓飼主上網PO文，直指從小養到大的愛犬，不咬人也不傷人，卻慘遭無故折磨，身體癱在地上，當時如果沒有提早發現，可能已是一具冰冷遺體，字裡行間透露出心疼與不捨。

據了解，許姓飼主15日晚間住在林姓女友宜蘭市家中，「逗逗」綁在住家一樓，16日清晨4點多，許男睡夢中聞到刺鼻藥水味，起身下樓察看，目睹「逗逗」病厭厭地躺在地面，當時到林家過夜的林女胞兄友人吳姓男子，若無其事坐在沙發上，現場遺留一罐剩下半瓶的除蟲劑，質疑小狗疑遭吳男強灌除蟲劑。

事發當時，宜蘭縣動物醫院仍未營業，眼見「逗逗」命在旦夕，許男及女友帶著愛犬直奔台北的24小時動物醫院，被診斷出有器官衰竭情形，所幸及時送醫急救，連日來病情逐漸好轉。

案發隔天，許男向宜蘭警方報案，轄區派出所傳喚涉案的20多歲吳姓男子說明，吳男供稱，他看「逗逗」不順眼，從客廳牆角拿一瓶不明液體加以灌食，不知瓶罐內裝的是除蟲劑。

宜蘭縣動植物防疫所表示，依照動保法第六條規定，故意傷害動物造成重要器官功能喪失，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，動物如死亡，處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

8歲大的法鬥犬「逗逗」被強灌農藥後，一度性命垂危。（圖由飼主提供）

「逗逗」被送醫時的搶救畫面。（圖由飼主提供）

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