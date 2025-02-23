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    法律人廝殺 台東鯉魚山「躍龍門」盃籃球賽今決賽

    球賽進行激烈，但身高優勢實在明顯。（記者劉人瑋攝）

    球賽進行激烈，但身高優勢實在明顯。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/23 15:05

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東地方法院籃球隊今舉辦了第2屆鯉魚山「躍龍門」盃籃球賽，參賽隊為縣內外司法單位及地方社團，主打不是名次而是歡樂；為期2天的賽事今天進入決賽，早上台東地院與高雄律師公會（雄律）廝殺激烈，「投靠」雄律的律師廖頌熙1局上就拿下4分，但東院的少年調查官鄧樂維幾乎一直在場上，全場拿下16分，最後還是32:26雄律贏，決賽將在下午4時左右開打。

    22、23日在體育館辦理為期2天的第2屆鯉魚山「躍龍門」盃籃球賽，參賽隊伍有花檢、花院、雄律、岡山龍籃球隊（1、2隊）、東檢、台東籃協、雷門酒場及鯉魚山老馬籃球隊等9單位的籃球隊。

    東院同仁自組球隊，法官范乃中說，自己國小同學聽聞東院有打籃球，就組隊比賽，最早4隊參加，後來正式發起「躍龍門」盃籃球賽又靠東院法助許伯宇協助，這次共有9隊參賽，活動愈辦愈大。

    各司法機關成員自組球隊參賽，由於非專業球員，動作、表現的確不如大型賽事，拚命程度卻不一般，場上也頻頻打出火氣，但球員大多是學長、學弟或工作時熟面孔，火氣來得快也去得快。有成員表示，場上無學長、弟，但大家還是十分克制自身。

    雄律與東院賽事中，一局上結束前，鄧樂維未過半場零秒出手大號三分球進籃，接著連連得分、幾乎整場都在場上，全場東院26分他就拿下16分；廖頌熙雖中間有曾休息，但在一局就拿下4分，會參加雄律，廖說，「因為台東公會不收我」。隊友馬上指正:「你現在所做陳述將會成為證詞」，廖馬上改口，因台東律師少，故而加入雄律隊。

    雄律隊員中，高大且年輕者眾，加上成員數量大又能頻頻換將，中間雖一度打得荒亂，卻馬上又穩定節奏，轉身過人和妙傳頻頻，似乎平時沒少訓練，而身高明顯矮一截的東院最終無力反攻而落敗。決賽將在下午4時舉行。

    雖然場上競爭激烈，但許多人也都以學長弟相稱，賽事也以聯誼為主。（記者劉人瑋攝）

    雖然場上競爭激烈，但許多人也都以學長弟相稱，賽事也以聯誼為主。（記者劉人瑋攝）

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